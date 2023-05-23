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тарифи (1111) електроенергія (2973) НКРЕКП (1372)

Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на 25-50%

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Енергетика

облэнерго,олигархи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго").

Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора 23 травня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Рішення передбачає поетапне підвищення тарифів на розподіл на червень та на липень-грудень 2023 року для 22 операторів систем розподілу. У підсумку вони зростуть в середньому на 25-50%.

Для ОСР, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи на друг півріччя 2023 року. Це стосується таких компаній як "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганське енергетичне обʼєднання", ДП "Регіональні електричні мережі".

Окремо розглядалось питання встановлення тарифів для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy ("Житомиробленерго", ПРАТ "Кіровоградобленерго", ПРАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Херсонобленерго". Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць – до кінця червня 2023р.

"Водночас питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, оскільки зупинення діяльності суб’єктів природних монополій, зокрема операторів систем розподілу електричної енергії, без отримання повного контролю держави над зазначеними суб’єктами господарювання, може призвести до відключення об’єктів споживачів від електропостачання у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернівецькій областях, у тому числі підприємств критичної інфраструктури, військових об’єктів тощо, що у свою чергу може призвести до соціального вибуху, порушення безпеки та обороноздатності країни", – йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Таблиця із запропонованими тарифами на розподіл електроенергії з червня 2023 року, грн/МВт-год (за опублікованим проєктом постанови):

Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на 25-50% 01

Як повідомлялося, раніше НКРЕКП відклала підвищення тарифів для обленерго, очікуючи підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Спочатку Нацкомісія планувала підвищити тарифи для регіональних ОСР у два етапи: з 1 травня до 30 червня та з 1 липня по 31 грудня 2023 року. Зокрема, тарифи на період з 1 травня до 30 червня 2023 року передбачалося збільшити залежно від компанії на 7,5-28,1% – за першим класом напруги, та на 6,9-25,5% – за другим.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+39
Олигархи станут богаче а народ беднее
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23.05.2023 14:02
+36
Очікуєм підняття рівня оплати праці та пенсій на ті самі відсотки. Чи це не начасі, курви зелені?
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23.05.2023 14:07
+35
ЗАГОЛОВОК ИСПРАВЬТЕ НАЦКОМИССИЯ ПРОСТИТУТОК и шестерок АХМЕТОВА ПОДНЯЛА ТАРИФЫ ДЛЯ СВОЕГО ХОЗЯИНА АХМЕТОВА ***** КОГДА УЖЕ УШЛЕБКА басурмана уголовника агента Путинав Украине и причина захвата Донбьасса Россией в 2014 году АХМЕТКУ ГРОХНУТ ТО поднимут на воздух.. ПИллЕРАСТА НЕЗАКОНОРОЖДЕННОГО УБЛЮДКА байстрюка от КУЧМЫ???!!!
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23.05.2023 14:04
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Олигархи станут богаче а народ беднее
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23.05.2023 14:02 Відповісти
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23.05.2023 14:21 Відповісти
Авжеж, знизять. Попередні всі ж президенти знижували. Не пам"ятаю тільки, хто саме, коли і наскільки...
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23.05.2023 14:34 Відповісти
У вас, мабуть, проблеми з пам'яттю, я вам нагадаю - 1 січня 2021 року тариф на електроенергію для населення знизився на 15%.
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23.05.2023 16:32 Відповісти
Ви або хрести зніміть, або руси одягніть. Навпаки підняли тариф.
"Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт. год для населення на перші 100 кВт. год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт."
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24.05.2023 08:01 Відповісти
І це правильно, бо якби електротат був розумним, то не був би такім бідним і олігархів не було б. А так, якщо не хочуть ставати розумнішими, то повинні ставати біднішими.
Навіть в Бібії написано: Бо кожному, хто має, дасться і примножиться; а в того, хто не має, відніметься і те, що має. І це не стосується, як ви розумієте, грошей. В Біблії йде мова про нематеріальні речі, похідними вд яких можуть бути матеріальні, коли буде потреба у них.
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23.05.2023 14:40 Відповісти
Ми живемо в епоху капіталізму, де багаті багатіють, а бідні стають бідніше. Чи ви за відродження радянського союзу? Може все поділимо порівну?
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23.05.2023 20:35 Відповісти
Бо не нажеруться. Для них завжди мало.

"Як постачальники електроенергії населенню збільшили прибутки у більш ніж вдвічі і заробили 3,8 мільярда гривень Джерело: https://biz.censor.net/r3414402"

Це вже під час війни. У 2022 році. Ці вороги України страшніші за рашистів. На рашистів є ЗСУ, а з цими як боротися?
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24.05.2023 09:15 Відповісти
ЗАГОЛОВОК ИСПРАВЬТЕ НАЦКОМИССИЯ ПРОСТИТУТОК и шестерок АХМЕТОВА ПОДНЯЛА ТАРИФЫ ДЛЯ СВОЕГО ХОЗЯИНА АХМЕТОВА ***** КОГДА УЖЕ УШЛЕБКА басурмана уголовника агента Путинав Украине и причина захвата Донбьасса Россией в 2014 году АХМЕТКУ ГРОХНУТ ТО поднимут на воздух.. ПИллЕРАСТА НЕЗАКОНОРОЖДЕННОГО УБЛЮДКА байстрюка от КУЧМЫ???!!!
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23.05.2023 14:04 Відповісти
Дуже помиляєтеся. Це ж результат знищення "Ротердам +" також ніби Ахметова? Але тоді на кожному куту кричали, що Ахметов разом з Порошенко обікрали нарід через "Ротердам +", то я вибачаюся, сьогодні при Ахметьові і Зеленськлому нарешті настав кінець епохи бідності? І я також розумію, що Ахметов не Президент, а Президентом є пан Зеленський і всі питання до нього? Чи зразу до Бені?
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23.05.2023 15:04 Відповісти
Вместе с кучмой , причиной всех бед и катастроф Украины - олигархизация , деткам ВСЕ ( Пинчуку , ренатику) отказ от НАТО , меморандум будапештский ( кидалово) КУЧМО- ЧМО купило себе САМЫЙ ДОРОГОЙ ЗАМОК в Лондоне , за что сейчас УБИТЫ ТЫСЯЧИ УКРАИНЦЕВ , а эти МРАЗИ ПРОДОЛЖАЮТ ЖИРОВАТЬ
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24.05.2023 06:13 Відповісти
Не треба матюкатися,не допоможе.Нас знову зробили.
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23.05.2023 14:05 Відповісти
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23.05.2023 14:06 Відповісти
Очікуєм підняття рівня оплати праці та пенсій на ті самі відсотки. Чи це не начасі, курви зелені?
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23.05.2023 14:07 Відповісти
ну, такой комиссии нет, не на часі. хотя могли бы сделать. а потом еще наглядову раду над этой комиссией. у нас народ богатый - все оплатит.
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24.05.2023 01:42 Відповісти
Дивився, дивився. На фото, часом, не сироти з 12 стільців?
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23.05.2023 14:08 Відповісти
Це не Зеленський підвищив тарифи, це нацкомісія. Розбійники...
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23.05.2023 14:10 Відповісти
#вінпростоневкурсах...
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23.05.2023 15:03 Відповісти
А чому електрика за кіловатгодину, а зряплата - не за годину, а за місяць, а діпутатам взагалі за неробство? Так ніхто ніде не працює. Раз енергія за годину, то й зарплата має бути за годину роботи.
Або хай енергію Ахметов задарма роздає - він пацан багатий, чому б не зайнятись благодійністю в період війни. Тим більше, що все ото він конфіскував у дурной держави в період Януковича. А оскільки Янукович з країни втік - то ті всі оборудки стали недійсними. То й Обленерго якось і не Ахмєтова й не Фірташа тоді.
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23.05.2023 14:11 Відповісти
Зарплатня і є за годину роботи. Вчіть матчастину. Не влаштовує розмір зарплатні? Питання до пана, на якого працюєте. Подивіться на ті ж європейські країни. Там страйки не припиняються. То залізничники, то льотчики, то якісь диспетчери, то ще хтось. Домагаються підвищення з/п, покращення умов праці і т.д. А ви сидите і чекаєте, що пани вам самі дадуть грошей. Ні, такого в нинішньому світі не буває...
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23.05.2023 14:30 Відповісти
Пострайкуєш тут , при воєнному зеленізмі... це ж не при Баризі писок чи треба чи не треба відкривати - тут не забалуєш!
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23.05.2023 18:38 Відповісти
"самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть"
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24.05.2023 01:43 Відповісти
Так. За майже 200 років не змінилось нічого...
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24.05.2023 09:38 Відповісти
''може призвести до соціального вибуху'' не може, а призведе, дограєтесь посіпаки кацапські.

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23.05.2023 14:12 Відповісти
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23.05.2023 14:12 Відповісти
Ну ок, нема питань. Починаючи з липня, не платитиму за е/е. Відключайте, якщо зможете. Судитимемось.
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23.05.2023 14:14 Відповісти
піпєц
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23.05.2023 14:15 Відповісти
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23.05.2023 14:17 Відповісти
Зверніть увагу на хитрість цих зелених с...к. Поетапне підвищення на 25-50 % при складанні пропорції чинного тарифу і липневого становить усі 60-70 % в кінці. Але ж для є.бабусів звучить скромненька цифра. Убл...дки!
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23.05.2023 14:17 Відповісти
Ну... вечером 11 апреля этого года зеленский: " с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконциентрированными на помощь государству." Государство - это чиновники всех рангов и размеров кресел. Например, Кабмин во главе с Шмыгаль, ставленником ахметова. Как вы думаете, решение кабмина предоставление всей конторе ахметова льготных кредитов под минимальные проценты (3-5%) из госбюджета ( копилки наших налогов) это и есть наша помощь государству? Государство ( правительство) очередной раз оттягивает наши налоги не для ВСУ, а для бедного ахметова.
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23.05.2023 14:21 Відповісти
Ахметов-Шмигаль наворованным у народа делится с Ермаком-Зеленским, у Ахметова все хорошо - в Европе покупает очередной дворец, пока украинцы гибнут под обстрелами и на фронте, а их матери и жены с детьми сидят голодными
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23.05.2023 14:33 Відповісти
Пані Світлано, Президентом в нас є Зеленський, а не Ахметов і не потрібно переводити стрілки, бо в нас давно Володя Зеленський переміг олігархів і все веде сам особисто через свій кабмін і монобільшість у Верховній Раді. Правда, не забукває і про телемарафон, за нарогдні гпроші.
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23.05.2023 15:08 Відповісти
Рената Ахметова замовляє музику, а так, вона не віноватая, он сам...
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23.05.2023 15:36 Відповісти
НУ ШО Зе БІЛИ, ВОВА ***ШЬ ? 😆

Пройдіть тест - для кого шибениця

а) для народу України
б) для Ахметова
в) для Ахметова, Коломойського, Єрмака, пінчука, Фірташа, Новинського, Суркіса і інш ригів
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23.05.2023 14:23 Відповісти
Варіант а.
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23.05.2023 14:32 Відповісти
Тест на вибір - людина вирішує чи вона повісить злодія, чи злодії ії повісять
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23.05.2023 14:34 Відповісти
чергова обіцянка не підвищувати тарифи за військового стану пішла за кораблем ...
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23.05.2023 14:26 Відповісти
НКРЕКП ж для того і створена щоб доїти населення вічними підняттями, чи не так?
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23.05.2023 14:33 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь!
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23.05.2023 14:35 Відповісти
Щоденно возрастає працент жиров у маслі! (C)
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23.05.2023 18:41 Відповісти
Взагалі-то, ті, хто піднімаєть ціну на електрику, думаю, розуміють, що за електрикою поповзе догори все. Так будь-яка інфляція відбувається. Навіть якщо це підвищення цін обгрунтоване відсутністю прибутку - не рахував - не знаю. Якщо той же Ахмотов зараз працює в мінуси, наприклад. Хоча в це слабо віриться.
Ну, а по суті, всі ці підвищення цін приводять лише до одного - люди залишаються стабільно злиднями. А олігархи стабільно найбагатшими в Європі. Ця війна оберігає лише статки найбагатших в Європі українських олігархів. Країна по суті своїй не змінюється. Окрім зруйнованих міст. Шо, знову працювати не на часі? То й видно, що Зеленський - то і є статок українських олігархів, щоб лишатися найбагатшими в Європі при найзлиденнішій країні - ну воно просто закономірно.
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23.05.2023 14:35 Відповісти
Ну коли вже ця зелена босота , в мілітарі, нажереться ? 😡
і це все робиться під час війни , коли багато людей сидить без
роботи , а ціни на продукти харчування зростають з неймовірною
шаидкістю 😠
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23.05.2023 14:44 Відповісти
Если ахметов поднимится на несколько ступенек в форбсе летом ( а это плюс очень большой в его доходах, и это не один миллион ), то это точно будет заслугой его шмыгаля. И НКРЭКУ.
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23.05.2023 15:00 Відповісти
Дожимайте дожимайте в цій країні залишаться одні пенсіонери.
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23.05.2023 15:05 Відповісти
Хроника одного президента.
22.05.2023
Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ .
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23.05.2023 15:06 Відповісти
батальони Монако, Відень,Стамбул "кушать хотят, уже поіздержались порядком"
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23.05.2023 15:09 Відповісти
Ненажерливі ви наші! Сучі тельбухи!
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23.05.2023 15:15 Відповісти
Вы не в курсе. Это делается для того, чтобы учитель жил как президент, а президент жил как учитель. А ведь на очереди еще вода и все остальное, что нужно для безбедной учительской жизни.
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23.05.2023 15:18 Відповісти
Якось пофіг! Чому можуть навчити дітей істоти які повірили , що завтра буде з/ п 4000 євро?
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23.05.2023 18:43 Відповісти
Пофігу ,панелей доставлю, нехай смокчуть далі та дрюкають тих х о хотів щоб їх зробили ще раз
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23.05.2023 15:28 Відповісти
Хотіли ринок, от і є ринок. Ринок це чи не ринок, не має значення. Але ж ви його хотіли, ви раділи, доводячи, що це все для вас робиться. От і радійте. Пізно ви схаменулися, втім це не новина.
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23.05.2023 15:31 Відповісти
Під час війни тарифи не підіймають. Але війна у нас, а у олігархів війни нема. У Гетьманцева ії взагалі нема. Це час коли роблять гроші.
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23.05.2023 15:42 Відповісти
Ну а шо? Війна закінчина, а у ахметов голодує, аж щьоки запали. А от у найвеличного-навпаки.
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23.05.2023 15:49 Відповісти
рашистська нацкомісія ,в Україні напала на кишені українського народу, а слідом за нею рашистське "укренерго" ,нападе на українську енерго систему, і знову українці будуть сидіти без світла.
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23.05.2023 16:02 Відповісти
А Нацкомісія не хоче припустити гаманці власників цих компаній???? Бо ні для кого не секрет,що вони вже давно не державні,а приватні.А стаду до цих пір їздять про вухах про якийсь дефіцит,вимоги МВО та ще якусь хрень,замовчуючт при цьому мілліардні прибутки власників компаній.
Стадо,чого мовчите? Чого дозволяєте срати собі на голови й брехати вам?
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23.05.2023 16:27 Відповісти
Але за то, абинеюлька. Думай Те.
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23.05.2023 17:22 Відповісти
Юлька ж напряму із бюджету звикла жерти... це не наші гроші?
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23.05.2023 18:45 Відповісти
Якщо їм так важко при існуючому тарифі та мабуть треба було націоналізувати тим більше російські облєнерго
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23.05.2023 17:22 Відповісти
Чтобы корова меньше кормилась и больше доилась - нужно ее меньше кормить и больше доить.
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23.05.2023 17:27 Відповісти
На осінь підвищення комуналки, всіх товарів, знецінення гривні( вклячать станок) слуги олігархів чесно роблять свою справу, а 73 відсотка думали що будуть для них будуть старатись, війна війною а олігархам по.еру
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23.05.2023 18:10 Відповісти
у ахметова гроші закінчуються то треба забрати з людей,
стільки допомоги інших держав в енергетичний сектор не враховується?
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23.05.2023 20:06 Відповісти
забьет *** народ на эту страну- когда границы откроют
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23.05.2023 20:36 Відповісти
А з якого хера таріфи можуть залишитися без змін? Росте інфляція ціни на паливо, продукти тощо... Тупо думати, що все буде без змін.
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23.05.2023 20:38 Відповісти
а з якого хріна їм рости коли в країну вкинули купу валюти ? може ти забув але у нас військовий стан і багато людей не мають роботи ?
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23.05.2023 22:38 Відповісти
Мають рости, бо ще ні всі яхти та вілли скуплені?
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24.05.2023 08:05 Відповісти
Фото до статті - це натяк на те, кого треба повісити (бажано публічно на Майдані, голими і догори ногами), щоб народ України став жите краще, багатше і спокійніше.
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23.05.2023 21:52 Відповісти
В НКРЕКП находятся вражеские диверсанты, по другому повышение тарифов во время войны обьяснить нельзя
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24.05.2023 01:41 Відповісти
Интересно девки пляшут,если всё так убыточно,то может врезать аппетит властьимущим,а не повышать тарифы.Если нет у меня прибыли ,то я себе немогу позволить излишеств,а они себя не обижают,вот,что обидно для народа,толку не будет.Вот Ленин говорил правельно :электростанции,ж.д,связь,природные ископаемые должны быть государственными.
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24.05.2023 09:31 Відповісти
Якщо провести перевірку доходів і реального рівня життя керівників обленерго (нерухоме майно за межами країни, і в Україні... виїзд за кордон у військовий час...), чинуш НКРЕКП які рахують компенсації на втрати та інвестиції, то стає зрозумілим навіщо збільшувати тарифи.
Корупціонерів в медицині, енергетиків та комунальників перших треба судити за військовим станом... якщо повернути награбоване то і тарифи не треба підвищувати.
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24.05.2023 20:39 Відповісти
 
 