Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на 25-50%
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Енергетика
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго").
Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора 23 травня, повідомляє галузеве видання ExPro.
Рішення передбачає поетапне підвищення тарифів на розподіл на червень та на липень-грудень 2023 року для 22 операторів систем розподілу. У підсумку вони зростуть в середньому на 25-50%.
Для ОСР, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи на друг півріччя 2023 року. Це стосується таких компаній як "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганське енергетичне обʼєднання", ДП "Регіональні електричні мережі".
Окремо розглядалось питання встановлення тарифів для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy ("Житомиробленерго", ПРАТ "Кіровоградобленерго", ПРАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Херсонобленерго". Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць – до кінця червня 2023р.
"Водночас питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, оскільки зупинення діяльності суб’єктів природних монополій, зокрема операторів систем розподілу електричної енергії, без отримання повного контролю держави над зазначеними суб’єктами господарювання, може призвести до відключення об’єктів споживачів від електропостачання у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернівецькій областях, у тому числі підприємств критичної інфраструктури, військових об’єктів тощо, що у свою чергу може призвести до соціального вибуху, порушення безпеки та обороноздатності країни", – йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.
Таблиця із запропонованими тарифами на розподіл електроенергії з червня 2023 року, грн/МВт-год (за опублікованим проєктом постанови):
Як повідомлялося, раніше НКРЕКП відклала підвищення тарифів для обленерго, очікуючи підвищення тарифу на електроенергію для населення.
Спочатку Нацкомісія планувала підвищити тарифи для регіональних ОСР у два етапи: з 1 травня до 30 червня та з 1 липня по 31 грудня 2023 року. Зокрема, тарифи на період з 1 травня до 30 червня 2023 року передбачалося збільшити залежно від компанії на 7,5-28,1% – за першим класом напруги, та на 6,9-25,5% – за другим.
Будь ласка, зачекайте...
"Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт. год для населення на перші 100 кВт. год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт."
Навіть в Бібії написано: Бо кожному, хто має, дасться і примножиться; а в того, хто не має, відніметься і те, що має. І це не стосується, як ви розумієте, грошей. В Біблії йде мова про нематеріальні речі, похідними вд яких можуть бути матеріальні, коли буде потреба у них.
"Як постачальники електроенергії населенню збільшили прибутки у більш ніж вдвічі і заробили 3,8 мільярда гривень Джерело: https://biz.censor.net/r3414402"
Це вже під час війни. У 2022 році. Ці вороги України страшніші за рашистів. На рашистів є ЗСУ, а з цими як боротися?
Або хай енергію Ахметов задарма роздає - він пацан багатий, чому б не зайнятись благодійністю в період війни. Тим більше, що все ото він конфіскував у дурной держави в період Януковича. А оскільки Янукович з країни втік - то ті всі оборудки стали недійсними. То й Обленерго якось і не Ахмєтова й не Фірташа тоді.
Пройдіть тест - для кого шибениця
а) для народу України
б) для Ахметова
в) для Ахметова, Коломойського, Єрмака, пінчука, Фірташа, Новинського, Суркіса і інш ригів
Ну, а по суті, всі ці підвищення цін приводять лише до одного - люди залишаються стабільно злиднями. А олігархи стабільно найбагатшими в Європі. Ця війна оберігає лише статки найбагатших в Європі українських олігархів. Країна по суті своїй не змінюється. Окрім зруйнованих міст. Шо, знову працювати не на часі? То й видно, що Зеленський - то і є статок українських олігархів, щоб лишатися найбагатшими в Європі при найзлиденнішій країні - ну воно просто закономірно.
і це все робиться під час війни , коли багато людей сидить без
роботи , а ціни на продукти харчування зростають з неймовірною
шаидкістю 😠
22.05.2023
Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ .
Стадо,чого мовчите? Чого дозволяєте срати собі на голови й брехати вам?
стільки допомоги інших держав в енергетичний сектор не враховується?
Корупціонерів в медицині, енергетиків та комунальників перших треба судити за військовим станом... якщо повернути награбоване то і тарифи не треба підвищувати.