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"Укрзалізниця" анонсувала жіночі купе на дальніх маршрутах

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укрзалізниця

"Укрзалізниця" працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та планує тестування жіночих купе.

Як повідомляє пресслужба компанії, наразі розробляються відповідні IT-рішення та будуть внесені зміни до нормативних актів. Також компанія консультується з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, залізничники уважно вивчили світовий досвід запровадження жіночих купе або вагонів в Азії та Європі.

"Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе", – наголосив він.

Лященко уточнив, що жіночі купе тестуватимуть упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями буде ухвалено рішення щодо масштабування проєкту. Все залежатиме від відгуків та попиту.

На першому етапі купити квитки у жіночі купе можна тільки через мобільний застосунок "Укрзалізниці".

Експериментальні жіночі купе будуть запроваджені на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.

Як нагадали в компанії, у 2010 році "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

Автор: Юлiя Недашківська
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Якщо війна буде ще довго тривати, то, боюсь, потрібні будуть чоловічі купе з захистом. Бо це буде штучний товар.
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23.05.2023 14:11 Відповісти
 
 