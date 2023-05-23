Росія шантажує Індію, щоб не потрапити до чорного списку FATF, – Bloomberg
Новини БізнесЦензор Фінанси Корупція
Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи і звіти поінформованих офіційних осіб у країнах НАТО.
Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF) призупинила членство Росії в лютому, Україна вимагає, щоб організація запровадила подальші обмеження, додавши Москву до свого "чорного списку" або "сірого списку" на зустрічі у червні.
До "чорного списку" FATF наразі внесено лише Північну Корею, Іран і М’янму. Потрапляння Росії до цього списку означало б ще глибшу ізоляцію російської економіки. У такому випадку країни-члени FATF, а також банки, інвестиційні компанії та сервіси з обробки платежів будуть зобов’язані посилити контроль за будь-якими операціями за участі РФ.
За даними Bloomberg, російське державне агентство попередило своїх колег в Індії про низку непередбачуваних і негативних наслідків для співпраці в сферах оборони, енергетики та транспорту, якщо FATF посилить обмеження проти Росії.
У травні агентство закликало Індію "голосно" виступити проти будь-яких кроків України щодо включення Росії до "чорного списку" FATF, попередивши, що навіть потрапляння країни до "сірого списку" спричинить труднощі у співпраці.
Російська влада також назвала низку спільних з Індією проєктів, які опиняться під загрозою, якщо FATF запровадить додаткові обмеження:
- співпраця між нафтовим гігантом "Роснєфть" і Nayara Energy Limited;
- експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво в оборонній сфері;
- російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проєктів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому;
- технологічне та енергетичне співробітництво на атомній електростанції Куданкулам в Індії;
- угода між "РЖД Логістика" та Container Corporation of India про послуги з перевезення вантажів, пов’язані з розвитком торговельного коридору "Північ-Південь".
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада, Національний банк та Мінфін України неодноразово зверталися до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликами виключити РФ з числа країн-членів та включити її до "чорного списку".
FATF – міждержавна організація, яка займається розробкою світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму, а також здійснює оцінку відповідності національних фінансових систем цим стандартам.
Будь ласка, зачекайте...