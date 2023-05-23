Банки отримали 44 мільярди прибутку з початку року, – НБУ

Платоспроможні банки у січні-квітні 2023 року отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку, порівняно із 7,43 млрд грн збитку за аналогічний період 2022 року.

За даними Національного банку України (НБУ), у квітні чистий прибуток банків склав 9,94 млрд грн порівняно з 12,58 млрд грн у березні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому банки за чотири місяці збільшили чистий процентний дохід у річному обчисленні на 41,5% – до 61,41 млрд грн, чистий комісійний дохід – на 28,9%, до 16,96 млрд грн.

Водночас у квітні, порівняно з березнем, чистий процентний дохід скоротився на 3,6% – до 15,2 млрд грн, чистий комісійний – на 19,3%, до 3,96 млрд грн.

Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який за цей період досяг 11,19 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним – 0,37 млрд грн. Хоча у квітні ця стаття доходів зменшилася до 1,05 млрд грн із 5,49 млрд грн у березні.

Крім того, у квітні банки розформували 0,45 млрд грн резервів вперше з початку повномасштабної війни. Загалом за чотири місяці цього року відрахування до резервів склали лише 3,36 млрд грн порівняно із 32,73 млрд грн за чотири місяці минулого року.

Нацбанк констатує, що рентабельність капіталу сектора на 1 травня 2023 року склала 55,7% порівняно з -9,5% рік тому.

Нарахований за січень-квітень 2023 року податок на прибуток – 8,52 млрд грн – перевищив відповідний річний показник історично найбільш прибуткового 2021 року.

У структурі активів та пасивів за підсумками квітня вкладення банків у цінні папери та довгострокові активи після введення тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних збільшились на 7,9%, або на 78,5 млрд грн, – до 1 трлн 71,6 млрд грн та вперше, як мінімум із 2016 року, перевищили надані клієнтам кредити.

Кредити клієнтам зменшилися у квітні на 1%, або на 9,6 млрд грн – до 992,19 млрд грн, у тому числі суб'єктам господарювання – на 1,1%, або на 8,52 млрд грн, до 764,19 млрд грн , фізособам – на 0,2%, або на 0,42 млрд грн, до 205,92 млрд грн.

Одночасно кошти суб'єктів господарювання в банках у квітні збільшилися відразу на 4,1%, або на 40,61 млрд грн, – до 1 трлн 19,52 млрд грн, тоді як фізосіб – на 0,3%, або на 2,95 млрд грн – до 947,52 млрд грн.

Всього з початку 2023 року корпоративні клієнти збільшили свої вклади у банках на 14,6%, або на 130 млрд грн, а фізособи – на 1,5%, або на 14,28 млрд грн.

Читайте також: Нацбанк розширив перелік випусків облігацій для формування резервів банків

Як повідомлялося, платоспроможні банки за підсумками роботи у першому кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 152 млн грн збитку за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, український банківський сектор за підсумками роботи у 2022 році отримав 24,7 млрд грн чистого прибутку, що втричі менше, ніж за 2021 рік. Загалом, станом на 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн. При цьому п’ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку.

Найбільший в Україні державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн. Це більше, ніж загальний прибуток всієї банківської системи.