Правоохоронці "кришували" мережу з 400 підпільних гральних закладів, – Офіс генпрокурора

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило мереж з близько 400 незаконних гральних закладів у різних містах, які платили правоохоронцям за невтручання у їх роботу.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, мережу незаконного грального бізнесу організували 34 особи, у тому числі адвокат та двоє правоохоронців. Досудове розслідування стосовно них завершено.

Розслідуванням встановлено, що підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації.

"Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для безперешкодної незаконної діяльності. Місячний обіг гральних закладів лише у Києві та Одесі становив у середньому 300 млн грн", – зазначається у повідомленні.

В рамках розслідування справи проведено понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у приміщеннях, де надавалися послуги з азартних ігор.

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За їх наслідками вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі й предмети, які вказують на діяльність гральних закладів. У гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено майже 8 млн грн готівкою у різній валюті.

Наразі 32 учасникам злочинної групи інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, а також надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України).

Двом правоохоронцям інкриміновано бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, одержання неправомірної вигоди та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 КК України).

Наразі підозрювані та їх захисники знайомляться з матеріалами кримінального провадження.