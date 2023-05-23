Спікер грузинського парламенту заявив, що авіасполучення з РФ не порушує санкцій

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі переконаний, що пряме авіасполучення з РФ не порушує жодних санкцій.

У такий спосіб він прокоментував заяву представника Держдепу США про ризик санкцій проти Грузії за пряме авіасполучення з РФ, передає грузинський Перший канал.

"Жоден іноземний політик або представник структури не говорить, що польоти порушують будь-які санкції, давайте домовимося, що прямі рейси не порушують жодних санкцій", – зазначив Папуашвілі.

За його словами, вимога до Грузії запровадити двосторонні санкції є несправедливістю.

Папуашвілі додав, що Грузія свідомо продовжує свою політику – з одного боку, вона дотримується міжнародних санкцій і не дозволить використовувати себе для обходу обмежень, а з іншого – не запроваджує двосторонніх санкцій проти Росії.

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Як повідомлялося, російська авіакомпанія "Азімут" отримала перший дозвіл для відновлення польотів між Росією і Грузією. Згодом такі дозволи отримав грузинський перевізник Georgian Airways та російська авіакомпанія Red Wings, яка літала в окупований Крим.

Нагадаємо, російський президент Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї країни з 15 травня. В уряді Грузії підтримали рішення Путіна. Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це рішення його "черговою провокацією".

Безвізовий режим між Росією та Грузією було скасовано після російського вторгнення у 2008 році. Грузія повернула безвіз для росіян в односторонньому порядку ще у 2012 році. У липні 2019 року Росія заборонила прямі польоти до Грузії через масштабні протести, які почалися в країні після того, як депутат Держдуми від КПРФ Сєргєй Гаврілов на відкритті зустрічі Міжпарламентської асамблеї православ'я в парламенті Грузії сів у крісло спікера.

Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків серед росіян, які виїжджали з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію, на єдиному наземному КПП на російсько-грузинському кордоні Верхній Ларс у Північній Осетії утворилися черги. За день кордон перетинало близько 10 тис. машин. У 2022 році, за інформацією МВС Грузії, в країну в'їхали майже 1,5 млн громадян Росії.