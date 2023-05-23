Російські компанії відмовляються страхувати бізнес у прикордонних з Україною регіонах
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Російські підприємства у прикордонних з Україною Білгородській та Курській областях стикаються з проблемами при спробі застрахувати нерухомість і співробітників, оскільки російські страховики побоюються обстрілів з території України.
На це представники місцевого бізнесу поскаржилися під час зустрічі у Центробанку Росії, пише РБК.
За словами голови білгородського відділення організації "Ділова Росія" Сергія Лєсова, з такою ситуацією стикаються всі місцеві підприємства, які працюють у "50-кілометровій зоні досяжності української артилерії".
"Банки перестали розглядати застави, що перебувають у цій прикордонній зоні, або стали оцінювати їх у розмірі нуля рублів. Страхові компанії перестали страхувати об'єкти і відмовляли у виплатах у зв'язку з невідповідністю прописаної в полісі статті", – сказав Лєсов.
За його словами, місцевий бізнес також зіткнувся з дефіцитом робочої сили і навіть зарплата у подвійному розмірі не вирішує цієї проблеми.
"Це викликано мобілізацією, а також небажанням працювати в небезпечному для життя регіоні", – пояснив Лєсов.
Про проблему зі страхуванням життя співробітників у прикордонних районах Курської області заявив гендиректор групи компаній "Агропромисловий альянс "Юг" Андрій Семиноженко.
"Проблеми зі страхуванням майна ми не мали. Але коли я хотів у рамках соціальної відповідальності застрахувати працівника, який перебуває безпосередньо у прикордонній зоні, мене не вдалося це зробити", – сказав він.
Семиноженко також звернув увагу на відтік кадрів на своєму підприємстві у прикордонному районі. Частину персоналу він втратив через мобілізацію, інші звільнилися, "бо боялися" бойових дій.
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