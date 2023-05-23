Росіяни почали частіше оголошувати про банкрутство

Росіяни почали значно частіше звертатися до судів для визнання себе банкрутом.

Про це російським ЗМІ розповів голова Верховного суду РФ В'ячеслав Лебедєв, повідомляє Frank Media.

За його словами, у першому кварталі 2023 року арбітражні суди розглянули на 30% більше позовів про банкрутство, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На думку голови Верховного суду РФ, через збільшення кількості справ про банкрутство потрібно спростити та прискорити процедури їх судового розгляду.

За даними Лебедєва, кількість справ про стягнення з росіян боргів також збільшилася: зростання порівняно з попереднім роком становило 23%.

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Раніше повідомлялося, що кількість позасудових банкрутств у Росії в 2023 році зросла майже вдвічі: за перший квартал у Росії порушено 2510 таких процедур – це на 95,9% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Водночас кількість банкрутів-юросіб зменшилася на 46,2%.

Пізніше уряд запропонував розширити діапазон суми боргу для спрощеного визнання громадянина банкрутом: знизити мінімальний розмір боргу з 50 до 25 тисяч рублів та підвищити максимальний з 500 тисяч до 1 млн рублів