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Азаров (44) росія (11730) шахта (375) шахтарі (286) вугілля (1830)

У сина експрем’єра Азарова знайшли вугільні шахти в Росії та російське громадянство. ВIДЕО

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азаров

Син підозрюваного у державній зраді колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексій має російське громадянство і з травня 2021 року контролює російську шахту "Ростовская" через довірену особу – Дмітрія Казантаєва.

Казантаєв протягом 2021-2022 років став співвласником двох російських шахт у м. Гуково – "Ростовская" і "Замчаловская" (не веде видобуток), за даними Bihus.Info, він володіє часткою в обох шахтах (51%) саме в інтересах Олексія Азарова.

Це підтвердив другий співвласник шахт – бізнесмен Василь Данилів (формально партнером Казантаєва вказана дружина Даниліва).

За словами Даниліва, він особисто вів переговори з Олексієм Азаровим про купівлю часток у шахтах, коли його попередній партнер вирішив вийти з цього бізнесу.

Крім того, українські фірми, якими володів або керував Казантаєв, фігурують у кримінальному провадженні в Україні як підконтрольні Олексію Азарову. А в Росії Казантаєв після 2014 року став партнером дружини і тестя Олексія Азарова у кількох російських компаніях.

У 2021 – на початку 2022 року серед контрагентів шахти "Ростовская" були компанії з ЄС. Зокрема словацька E.Connect S.R.O. Даниліва, яка завозила російське вугілля в Болгарію, а потім перепродавала, зокрема в Україну, на Краматорську ТЕЦ.

Сам Данилів надав редакції документи про те, що після 24 лютого 2022 року його європейські структури не купляли антрацит з російської шахти. Він також заявив, що припинив комунікацію з Азаровим після початку повномасштабного російського вторгнення і передав шахти в управління (але не вийшов з них).

Нагадаємо, батько Олексія Азарова Микола Азаров публічно підтримує російську агресію та розпалює ненависть до українців брехливими заявами про те, що "владу в Україні захопили нацисти". Син Азарова, за даними російських реєстрів, щонайменше з 2017 року має громадянство РФі інвестує в російські активи.

Однак після 24 лютого 2022 року нові санкції на Азарових в ЄС і Україні не накладались, а їхня нерухомість в ЄС так і не була конфіскована – частина лишається у їхній власності, решта перепродана.

Автор: Михайло Орлюк
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Давно відомо, якщо хочеш уникати відповідальності за злочини, то чини їх масштабно і нагло. Не треба пес дити мєлочь по карманам, бо посадять.
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23.05.2023 12:55 Відповісти
І яким ми боком тепер до цього??Ніяким..Все профукали..Чи то було щось інше??
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23.05.2023 13:18 Відповісти
а він же ж в такій вишиванці був...тіпа діти за батьків не в отвєті та, як бачимо, яблуко від яблуні...
даже у президента нашого не така вишиванка була...а про бізнес і нема, що казати
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23.05.2023 13:22 Відповісти
Майно в Кончі Азіров теж продав?
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23.05.2023 13:28 Відповісти
Воно там впевнений тричі перепродане, а третя продаж не змінна
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23.05.2023 14:32 Відповісти
А чем занимается тогда наше славное СБУ . если до сих пор имущество и бизнес Азаровых ещё не арестовано!?? Или жидам всё можно... ОДни жиды прикрывают других!! Прям как с талмуде. блин!!
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23.05.2023 14:03 Відповісти
Борються з контрабандою
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23.05.2023 14:31 Відповісти
В Україні роками обговорювали майку сина Порошенка...до того роками обговорювали який телефон тримав син Ющенка та у якій машині сидів...
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23.05.2023 14:18 Відповісти
а первое какое гражданство?
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23.05.2023 14:38 Відповісти
 
 