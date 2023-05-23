У сина експрем’єра Азарова знайшли вугільні шахти в Росії та російське громадянство. ВIДЕО

Син підозрюваного у державній зраді колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексій має російське громадянство і з травня 2021 року контролює російську шахту "Ростовская" через довірену особу – Дмітрія Казантаєва.

Казантаєв протягом 2021-2022 років став співвласником двох російських шахт у м. Гуково – "Ростовская" і "Замчаловская" (не веде видобуток), за даними Bihus.Info, він володіє часткою в обох шахтах (51%) саме в інтересах Олексія Азарова.

Це підтвердив другий співвласник шахт – бізнесмен Василь Данилів (формально партнером Казантаєва вказана дружина Даниліва).

За словами Даниліва, він особисто вів переговори з Олексієм Азаровим про купівлю часток у шахтах, коли його попередній партнер вирішив вийти з цього бізнесу.

Крім того, українські фірми, якими володів або керував Казантаєв, фігурують у кримінальному провадженні в Україні як підконтрольні Олексію Азарову. А в Росії Казантаєв після 2014 року став партнером дружини і тестя Олексія Азарова у кількох російських компаніях.

У 2021 – на початку 2022 року серед контрагентів шахти "Ростовская" були компанії з ЄС. Зокрема словацька E.Connect S.R.O. Даниліва, яка завозила російське вугілля в Болгарію, а потім перепродавала, зокрема в Україну, на Краматорську ТЕЦ.

Сам Данилів надав редакції документи про те, що після 24 лютого 2022 року його європейські структури не купляли антрацит з російської шахти. Він також заявив, що припинив комунікацію з Азаровим після початку повномасштабного російського вторгнення і передав шахти в управління (але не вийшов з них).

Нагадаємо, батько Олексія Азарова Микола Азаров публічно підтримує російську агресію та розпалює ненависть до українців брехливими заявами про те, що "владу в Україні захопили нацисти". Син Азарова, за даними російських реєстрів, щонайменше з 2017 року має громадянство РФі інвестує в російські активи.

Однак після 24 лютого 2022 року нові санкції на Азарових в ЄС і Україні не накладались, а їхня нерухомість в ЄС так і не була конфіскована – частина лишається у їхній власності, решта перепродана.