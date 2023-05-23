Австрійський Raiffeisen працює над відокремленням російського підрозділу, – Reuters

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) посилює кроки для відокремлення свого російського підрозділу на тлі зростаючого тиску щодо розірвання його зв’язків із Москвою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Зазначається, що другий за величиною банк Австрії готується до відокремлення після кількох місяців безуспішних спроб знайти покупця, щоб залагодити конфлікт навколо свого російського бізнесу та уникнути його повного згортання.



Але ця відчайдушна спроба стикається з перешкодами, не в останню чергу з боку міжнародних регуляторів, кажуть співрозмовники агентства.



Raiffeisen зараз є найважливішим західним банком в Росії, пропонуючи росіянам рятувальне коло для платежів з невеликою кількістю альтернатив, оскільки Москва стає все більш ізольованою через своє вторгнення в Україну.

Речник банку заявив, що Raiffeisen "продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в Росії".



Хоча виділення має широку підтримку серед австрійської влади, він стикається з перешкодами, включаючи отримання схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також благословення Вашингтона, який перевіряє зв’язки RBI з Росією.



Якщо відокремлення відбудеться, власники RBI на чолі з австрійськими комунальними банками стануть акціонерами нової компанії, що котирується на Віденській фондовій біржі.

Залишається незрозумілим, чи буде ця компанія дійсно незалежною від RBI, що є вирішальним фактором для того, чи буде вона під наглядом Австрії чи ЄЦБ.

Одне з джерел розповіло, що виокремлення розглядається як кращий варіант, ніж продаж, тоді як друге, знайома з думкою ЄЦБ, сказало, що ступінь незалежності виокремленого банку від RBI визначатиме, чи буде центральний банк здійснювати нагляд за ним.

Якщо буде значне дублювання персоналу або фінансування, додав співрозмовник, він може бути переданий під нагляд ЄЦБ, як частина RBI.

ЄЦБ відмовився коментувати це питання.

Ще один співрозмовник розповів, що відокремлення є більш імовірним, оскільки будь-якого потенційного покупця відлякують західні санкції.

План покликаний дистанціювати RBI від Росії, але це не буде повним розривом. RBI заявив, що, хоча він і скоротив деякі види діяльності в Росії, він зобов'язаний зберегти операції в цій країні, щоб підтримувати належне обслуговування клієнтів.

Як повідомлялося, австрійська група Raiffeisen Bank International закрила кореспондентські рахунки всіх російських банків, за винятком своєї "дочки" – Райффайзенбанку.