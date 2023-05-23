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Волинь (140) підводний човен (2) росія (11730) СБУ (1451)

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для підводних човнів

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сбу

Служба безпеки ліквідувала тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ. До її організації причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Як наголошують у пресцентрі СБУ, ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів. Саме її і продавали до РФ.

Щоб замаскувати незаконну діяльність, зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Але з’ясувалося, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР".

"За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", – уточнили правоохоронці.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності, а також гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Автор: Юлiя Недашківська
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23.05.2023 13:57 Відповісти
 
 