Донька ексміністра Лєбєдєва постачала обладнання для російської "оборонки", – Trap Aggressor

Українська компанія "Свеський насосний завод", що належить доньці ексміністра оборони часів Януковича – Альоні Лєбєдєвій, у 2020-2022 роках поставила в Росію продукції на $1,9 млн. Після початку великої війни новими партнерами заводу стали компанії з Естонії та Казахстану, які мають зв’язки з РФ.

Про це повідомляють аналітики проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch, дослідивши інформацію митної бази.

Зокрема обладнання на суму $720 тис. придбав однойменний торговий "Свесский насосный завод" у Брянській області. Відомо, що раніше брянська компанія постачала українські помпи підприємствам російського військово-промислового комплексу – Казанському і Тамбовському пороховим заводам.

Як пишуть аналітики, загалом у 2020-2022 роках Свеський насосний завод постачав 68% своєї продукції в Росію. Після початку повномасштабного вторгнення це стало неможливо, тому завод знайшов нових клієнтів.

Зокрема, протягом 2022 року завод регулярно постачав помпи естонській компанії Enteh Engineering, що належить вихідцям з Росії Іріні та Владіміру Сідоркіним. Остання відома дата поставок – грудень 2022 року.

Окрім того, у вересні 2022 року Свеський завод поставив помпи казахському Соколовсько-Сарбайському гірничо-збагачувальному комбінату, який належить "євразійській трійці" казахських олігархів Олександру Машкевичу, Патоху Шодієву та спадкоємцю покійного Аліджана Ібрагімова Шухрату. Комбінат постачав продукцію в Росію, зокрема, і компанії "Русал" підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

"Контракти з естонськими та казахстанськими підприємствами, які мають тісні звʼязки із РФ, може свідчити про обхід санкцій і подальшу торгівлю з Росією", – наголошують експерти.

Як відомо, після втечі батька ексміністра Павла Лєбєдєва у Крим у 2014 році, Альона Лєбєдєва залишилася в Україні й успадкувала холдинг "Аурум Груп", який складається із десятка підприємств у сфері вагонобудування, машинобудування, транспортних перевезень, промислового насособудування.

У травні РНБО внесла Лебедєву в санкційний список і на 10 років заблокували всі її українські активи. СБУ повідомляла Лебедєвій про підозру, а частину її компаній арештували за ведення бізнесу з РФ і постачання помп у Росію. Прикордонна служба встановила, що підозрювана у квітні 2022 року виїхала за межі України та не поверталась.