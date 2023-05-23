Через обстріли знеструмлено споживачів у семи областях, – Міненерго

Станом на 23 травня енергетики продовжують фіксувати пошкодження енергетичної інфраструктури, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. Так, знеструмлення зафіксовані у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що через попередні обстріли та, як наслідок, технологічні порушення у Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів (усі вже вдалося заживити), в Запорізькій області – 5 населених пунктів.

Водночас у Донецькій області через обстріли без світла залишилися 5 населених пунктів. Крім того, вже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону.

Також через постійні обстріли прифронтових та прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Попри це, наголошують у Міненерго, енергетична система країни працює стабільно. Тривають масштабні ремонтні роботи в межах підготовки до нового опалювального сезону. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються.

Зазначається, що експорт та імпорт електроенергії на поточну добу не планується.

Щодо ситуації у газовій галузі, то наразі триває закачування блакитного палива у сховища. За добу обсяг газу у вітчизняних ПСГ зріс на понад 28 млн кубометрів газу.

Загальні запаси становлять понад 9,3 млрд кубометрів газу.