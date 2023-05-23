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Новини Транспорт
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МВС (469) посвідчення водія (107) Дія (468)

У "Дії" запустили послугу обміну та відновлення посвідчення водія

Новини БізнесЦензор Транспорт

права,водійське,водія,посвідчення

Із 23 травня у "Дії" стала доступна послуга обміну і відновлення посвідчення водія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.

"Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України", – йдеться у повідомленні.

В МВС нагадали, що обміняти посвідчення водія можна, коли: закінчився термін дії наявного у водія документу; написи на бланку затерлись і не читаються; водій змінив особисті дані або за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновити посвідчення водія необхідно, коли документ було втрачено, знищено, викрадено тощо.

Зазначається, що е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії", необхідно:

  • перейти до меню "Послуги" та натиснути "Заміна посвідчення водія" або на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати "Замінити посвідчення";
  • обрати причину заміни документа;
  • підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;
  • обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
  • обрати сервісний центр МВС, де буде зручно забрати пластиковий документ;
  • підтвердити або вказати контактні дані;
  • підписати заяву;
  • сплатити за послугу.

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
Зєля йде накуй зі своїм Фьодоровим - куй вам а не заміна моїх безстрокових ламінованих на ваші пластикові. Ти диви які розумні, ще й бабки хочуть за заміну
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23.05.2023 12:04
+4
До слова, дитя Фьодорова ;Дія;- клон кацапських ;Госуслуг;.
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23.05.2023 11:10
+3
Тобто ніякого сенсу займатися цією гуйнею.
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23.05.2023 11:52
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Хто в курсі : якщо я поміняю свої "ламіновані" права (термін дії яких безстроковий) на пластик - який термін дії буде пластику ?
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23.05.2023 11:06 Відповісти
10 років
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23.05.2023 11:27 Відповісти
Тобто ніякого сенсу займатися цією гуйнею.
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23.05.2023 11:52 Відповісти
30 років
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23.05.2023 16:18 Відповісти
До слова, дитя Фьодорова ;Дія;- клон кацапських ;Госуслуг;.
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23.05.2023 11:10 Відповісти
не працює, як завжди))))
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23.05.2023 11:11 Відповісти
Зєля йде накуй зі своїм Фьодоровим - куй вам а не заміна моїх безстрокових ламінованих на ваші пластикові. Ти диви які розумні, ще й бабки хочуть за заміну
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23.05.2023 12:04 Відповісти
Ламинированые за границей не катят. Делайте восстановление типа потеряли. Будут и те и те
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23.05.2023 12:09 Відповісти
катять, включно аренда авто
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23.05.2023 13:35 Відповісти
те и те до первой проверки документов в Украине. "Утерянными" документами, в тч и правами, пользоваться нельзя
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23.05.2023 14:13 Відповісти
взагалі не зрозуміло навіщо в Україні той ламінат? щоб аваковським відрехфармованим "барменам" було зручніше брати в руки ламінат та не віддавати, розводячи на гроші?
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23.05.2023 14:16 Відповісти
"Перші в світі"---шпанюки при владі. А що робити нам пенсіонерам,так як багато дій треба робити тільки через Дію. Були випадки,коли на заправках давали пальне ТІЛЬКИ ТИМ ХТО ЗАРЕГІСТРУВАВСЯ В ДІЇ. А як Конституція,як рівні права. і взагалі чому заставляють купувати смартфони. , Україна ще здригнеться від суцільної смартфонізації Чому світ не переходить на це--бо це великий ризик в шахрайстві,особливо в майнових питанях
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23.05.2023 13:39 Відповісти
дебилам диджитализаторам нравиться и особенно тем что до 30 лет, следующий этап -это голосование через дию.
Спросите своих детей или внуков и тогда прозреете , эра тупиц в смартфонах наступила ...
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23.05.2023 16:49 Відповісти
В Дие запустили услугу обмину жёнами и возобновления потенции.
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23.05.2023 13:57 Відповісти
*****, та як з правами так і з усіма посвідченнями особи.. нахера існувати паралельно ТРЬОМ різним документам: паперовий паспорт, ід-карта та додаток у смартфоні... та як можна додаток у смартфоні залишити єдиним без от-того попереднього прикладу попередніх документів?...

-- Шановний, надайте документи!
-- Нннаа-а...
-- Що "на"?
-- Нннаа-а мій тєлєфон.. тільки дивись він як твоя зарплатня ..
-- Так розблокуйте, як ми вас перевіримо?..
-- А я п'яний, не пам'ятаю пін.. а пальці пітні, сканер не читає, та й узагалі мені похер -- вам треба ви й розбирайтесь...
показати весь коментар
23.05.2023 21:16 Відповісти
 
 