Нацбанк анулював ліцензії 14 небанківським установам, сім – виключив із реєстру

Національний банк анулював ліцензії 14 небанківським фінансових установам та сім – виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ТОВ "Геткар Лізинг";

ТОВ "ФК "Фактор Сервіс";

ТОВ "КУ "Інвестиційна";

ТОВ "Смартекс Фінанс";

ТОВ ФК "Смарт Фінанс Солюшен";

ТОВ "ФК "Фінхелпфарм";

ПТ "Ломбард "Квета ПП "Квета Універсал сервіс і Компанія";

КС "Добра Справа".

Остання мала дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Також на підставі отриманих заяв були анульовані окремі ліцензії:

АТ "ФК "Аверс" – на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "ФК "Сучасні Розрахункові Системи" – на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "ФК "Альянскепітал" – на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Пінг-понг" – на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Фінмаркет" – на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "Профіт Файненс" – на надання гарантій.

Крім того, на підставі поданих документів ТОВ "ФК "Фактор Сервіс", ТОВ "КУ "Інвестиційна", ТОВ "Смартекс Фінанс", ТОВ ФК "Смарт Фінанс Солюшен", ТОВ "ФК "Фінхелпфарм", ПТ "Ломбард "Кветаˮ ПП "Квета Універсал Сервіс і Компанія", КС "Добра Справа" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 травня 2023 року.