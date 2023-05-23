Німеччина та Угорщина посперечались через роль OTP Bank у війні в Україні

Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль угорського OTP Bank у російській війні в Україні.

Про це пише Politico із посиланням на чотирьох дипломатів, знайомих з обговоренням.



Зазначається, що останніми днями OTP Bank став центром уваги офіційних осіб, оскільки Угорщина відмовляється схвалити збільшення військової допомоги ЄС для України, доки Київ не вилучить банк зі списку "спонсорів війни". Дипломати також кажуть, що позиція Будапешта затримує ухвалення нових санкцій проти Росії.



Коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив позицію Будапешта в понеділок під час зустрічі за зачиненими дверима, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечила йому.

За словами дипломатів, які говорили на умовах анонімності, вона послалася на повідомлення про те, що OTP Bank визнає окуповані Росією території Луганської та Донецької областей всупереч міжнародному праву, і що він відкрив кредитні лінії для російських військових.

Угорщина та сам банк відкинули звинувачення. Банк назвав ці повідомлення "некоректними" і стверджував, що керівництво OTP "публічно висловлює свою підтримку Україні".

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Тим не менш, обмін, названий одним із дипломатів як "цивілізований і в нормальних рамках дискусії", відбувся після того, як інші країни, такі як Швеція та Естонія, також натиснули на Угорщину під час зустрічі.

Вони стверджували, що ЄС не повинен зволікати з подальшими санкціями, спрямованими на боротьбу з їх уникненням, і наданням додаткової військової допомоги Україні.



Ця суперечка відображає зростаюче розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка перешкоджала багатьом заходам, спрямованим на покарання Росії та підтримку України. Хоча Будапешт зазвичай поступається після отримання поступок, численні затримки викликають роздратування.



У понеділок деякі дипломати і міністри публічно висловили свої думки, закликаючи Угорщину відокремити свої суперечки з Києвом щодо списку "спонсорів війни" від спроб ЄС схвалити надання більшої військової допомоги і санкцій.

Один з дипломатів висловив здивування з приводу того, чому Угорщина апелює до українського списку "спонсорів війни", адже він не має жодного юридичного значення.

Після зустрічі Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, пообіцяв працювати над усуненням розбіжностей. Представники ЄС очікують, що Боррель контактуватиме з Києвом, щоб обговорити це питання.

Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України на зустрічі у вівторок.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".