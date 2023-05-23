Місія МВФ почала перший перегляд нової програми кредитування для України

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 23 травня розпочинає роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною.

Про це повідомив постійний представник Фонду в Україні Ваграм Степанян, передає Інтерфакс-Україна.



"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", – зазначив він.



Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером майбутню роботу місії та уточнив, що вона відбудеться у Відні.



Раніше зазначалося, що місія, як очікується, працюватиме до кінця травня.



Директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак минулого тижня, зокрема, зазначила, що у центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади у виконанні політичних зобов'язань та умов у межах програми, насамперед у галузях податково-бюджетної політики, корпоративного управління та грошово-кредитної політики .



"І, звичайно ж, перегляд також враховуватиме останні економічні та фінансові події та оновить прогноз та ризики для економіки, як відповідно до того, що ми називаємо базовим сценарієм, так і в разі негативного сценарію", – додала Козак.



Представниця Фонду нагадала, що влада України взяла на себе дуже тверді зобов'язання щодо поліпшення управління та законодавства і позначила чіткі терміни внесення найважливіших законодавчих змін.

До них належать ухвалення закону про відновлення зобов'язань державних посадових осіб щодо декларування активів, очікуване до кінця липня; внесення поправок до структури та закону про боротьбу з відмиванням грошей до кінця вересня, а також ухвалення закону про розширення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця грудня.

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд). Перший транш на $2,7 млрд Україна отримала 4 квітня.