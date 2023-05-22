Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 3%

Інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%.

"Ми вже покращили наш прогноз: ми очікуємо на зростання ВВП на 3% цього року", – сказав засновник і голова компанії Томаш Фіала, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Фіали, вже з середини лютого припинилися відключення електроенергії, і економічні результати в останні місяці кращі, ніж очікувалося.

"І ми сподіваємося, що економіка зросте, можливо навіть більше ніж на 3%", – додав Фіала.

У Dragon Capital уточнили, що за курсом та інфляцією прогнози також незабаром буде оновлено.

Фіала зазначив, що номінальний ВВП України в доларах впав у 2022 році до $160 млрд із $200 млрд у 2021 році.

"Це найкращий показник за останні 10 років, більше було тільки у 2021 році: у 2020 році ВВП було $157 млрд, а у 2022 – $160 млрд", – сказав глава Dragon Capital.

Раніше повідомлялося, що Національний банк очікує, що українська економіка й надалі пожвавлюватиметься та цьогоріч вдасться уникнути падіння реального ВВП.