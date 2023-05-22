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У WhatsApp з’явилася функція редагування повідомлень

Новини БізнесЦензор Технології

whatsapp

У месседжері WhatsApp додали можливість редагування надісланих повідомлень.

"Тепер ви зможете легко виправити друкарську помилку або додати додаткові відомості вже після доставки повідомлення. Просто натисніть на нього й утримуйте, а потім виберіть "Змінити" в меню. Зробити це можна протягом 15 хвилин після надсилання", – сказано в повідомленні компанії.

Співрозмовники побачать позначку "Змінено", але не зможуть переглянути історію виправлень. Внесені зміни, як і всі особисті повідомлення, медіа та дзвінки, захищаються наскрізним шифруванням.

"Ми вже почали впроваджувати цю функцію по всьому світу, і найближчими тижнями вона стане доступна всім користувачам", – зазначили в компанії.

Автор: Галина Ялівець
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Ось чому так: тупорилий, кінчений месенджер Whatsapp з незручним інтерфейсом, який по функціоналу відстає від інших - залишається одним із найбезпечніших в плані важкості доступу до чвтів і особистих даних для підарашки. А зручний ******** Телеграм - кацапська розробка, що контролюється ФСБ?
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23.05.2023 00:49 Відповісти
Користуйтесь Signal' ом.
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23.05.2023 06:42 Відповісти
 
 