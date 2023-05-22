У WhatsApp з’явилася функція редагування повідомлень

У месседжері WhatsApp додали можливість редагування надісланих повідомлень.

"Тепер ви зможете легко виправити друкарську помилку або додати додаткові відомості вже після доставки повідомлення. Просто натисніть на нього й утримуйте, а потім виберіть "Змінити" в меню. Зробити це можна протягом 15 хвилин після надсилання", – сказано в повідомленні компанії.

Співрозмовники побачать позначку "Змінено", але не зможуть переглянути історію виправлень. Внесені зміни, як і всі особисті повідомлення, медіа та дзвінки, захищаються наскрізним шифруванням.

"Ми вже почали впроваджувати цю функцію по всьому світу, і найближчими тижнями вона стане доступна всім користувачам", – зазначили в компанії.