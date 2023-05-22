Ryanair витрачає на перевезення одного пасажира 31 євро. Це значно менше, ніж конкуренти

Лоукостер Ryanair показав ефективність у структурі витрат у 2023 фінансовому році порівняно з конкурентами.

Відповідно до звітності авіаперевізника, що охоплює період із квітня 2022 року до березня 2023 року, на перевезення одного пасажира він витрачав у середньому 31 євро. Ця цифра включає витрати на персонал, оплату зборів аеропортів, диспетчерів, маркетинг та дистрибуцію, володіння літаками та їх обслуговування, але не включає оплату палива, передає avianews.com.

Аналогічний показник у лоукостера Wizz Air складає 46 євро, а у британської бюджетної авіакомпанії easyJet – 76 євро.

За ефективністю витрат класичні авіакомпанії відстають від Ryanair у рази. У своїй презентації лоукостер зазначає, що зараз у порівнянні з доковідним періодом цей розрив став ще більшим.

Німецькій авіакомпанії Lufthansa доводиться витрачати на перевезення одного пасажира в середньому 167 євро без урахування палива, а групі IAG, яка включає авіакомпанії British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus та Level – 166 євро.

Одні з найбільших статей витрат у класичних авіаперевізників – оплата роботи персоналу, володіння літаками та їх обслуговування. Lufthansa на це витрачає 97 євро зі 167, група IAG – 93 євро зі 166. У Ryanair цей показник витрат становить 15 євро із 31.