АРМА шукає управителів для 6 арештованих готелів та санаторіїв

АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для 6 арештованих готелів та санаторіїв, частина площі яких має бути передана майбутніми управителями на потреби внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців.

Зокрема, йдеться про готель "Дружба" у Києві, пансіонат "Шацькі озера" у Волинській області, туристичний комплекс "Прикарпаття" в Івано-Франківську, лікувально-оздоровчий комплекс "Карпатські зорі" в Івано-Франківській області, готельно-ресторанний комплекс "Турист" у Рівному та базу відпочинку "Сонячна" у Полтавській області.

Управляти цими активами можуть як приватні, так і державні або комунальні підприємства, які займаються господарською діяльністю за відповідним профілем, мають необхідні ресурси та запропонують найбільш вигідні цінові умови.

"Один з головних пунктів програми управління кожного учасника конкурсу – відсоток загальної площі об’єкта нерухомості, який управитель надаватиме для зазначених соціальних цілей. Відтак, чим вищу частку номерного фонду або квадратних метрів для внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців запропонує потенційний управитель, тим більш конкурентною буде його пропозиція", – сказано в повідомленні АРМА.

Прийом документів від компаній триває до 16:00 15 червня 2023 року.