Вивантаження зерна в портах Великої Одеси продовжує знижуватися, незважаючи на відновлення "зернової ініціативи"

"Укрзалізниця", незважаючи на розблокування "Чорноморської зернової ініціативи", продовжує фіксувати значне зниження показників вивантаження зерна в портах Великої Одеси.

"Фіксуємо значне зменшення показника добового вивантаження вагонів зі зерном у портах Великої Одеси до 92 вагонів на добу (раніше вивантаження коливалося від 700 до 900 вагонів на добу)", – повідомив директор Департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов.

Показник середньодобового вивантаження загалом за травень становить 243 вагони із зерном.

Станом на 22 травня у напрямку портів Великої Одеси рухається 962 вагони із зерновими вантажами. Час у черзі становить 10,5 діб.

Зазначається, що фактично з 19 травня 2023 року відновлено роботу "зернового коридору": за інформацією Одеської залізниці, інспекцію вже пройшли вісім суден, при цьому п'ять перебувають у зоні інспектування, а 10 зареєстровано на огляд. У черзі в очікуванні огляду перебувають 42 судна.

При цьому в порту "Ізмаїл", який є альтернативою для експорту зернових вантажів, ситуація залишається складною через критичне накопичення вагонів. Станом на 17 травня у напрямку порту рухається 2 428 вагонів із зерновими вантажами. Загальне вивантаження досягає 94 вагонів із зерном. Фіксується незначне зменшення добового розвантаження через зміни суден під причалом. Показник середньодобового вивантаження у травні становить 87 вагонів із зерном.

"При зазначених обсягах вивантаження час очікування (черга) становить 25,8 діб", – зазначено в повідомленні.

Серед причин накопичення вагонів у порту "Ізмаїл" відзначається масова переорієнтація вагонопотоку із зерном на транспортування у напрямку Ізмаїла у зв'язку із блокуванням "зернового коридору" та обмеженнями на західних стиках. Також відзначається низьке технічне забезпечення операторів (відсутність критих складів, потужної розвантажувальної техніки та обладнання), незважаючи на їх велику кількість у порту. Крім того, висока залежність роботи від погодних умов.

У зведенні за минулий тиждень повідомлялося, що станом на 15 травня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси становив 125 вагонів, а загалом за травень середньодобовий показник становить 274 в/д із зерном. Також на цю дату у напрямку порту "Ізмаїл" рухалося 2 462 вагони із зерновими вантажами. За середньодобового показника вивантаження 79 в/д час очікування (черга) становив 31,2 доби.