Санкції працюють: У Росії не можуть добудувати найбільше риболовне судно
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Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" (входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації, ОСК) відтермінує здачу замовнику великого морозильного рибальського траулера (БМРТ) "Віктор Гаврилов" не менш ніж на рік і вимагає збільшити вартість контракту на 1,2 млрд руб.
Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на джерела у російських рибальських компаніях та на суднобудівному підприємстві.
За словами співрозмовників видання, завод не встигає здати вчасно траулер замовнику – камчатському Риболовецькому колгоспу імені Леніна – і відмовляється будувати його без дофінансування.
Підприємство ОСК розпочало будівництво судна у квітні 2019 року, його мали здати у 2023 році. Спочатку вартість робіт оцінили у понад 7 млрд руб., але тепер суднобудівний завод вимагає збільшити її до понад 8 мільярдів рублів.
За словами співрозмовника в Об'єднаній суднобудівній корпорації, куди водить завод, наразі БМРТ готовий лише на 23%.
"По суті, це голий корпус, роботи ведуться вкрай повільно", – зауважив він.
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Своєю чергою у Риболовецькому колгоспі імені Леніна збільшувати вартість контракту власним коштом не погоджуються, звинувачуючи суднобудівельний завод у зриві строків – спочатку термін здачі траулера було перенесено з вересня 2023 року на 2024 рік, а тепер – на жовтень 2025 року.
Представник ОСК пояснив, що збільшення вартості контракту пов'язане "з додатковими роботами та з перепроєктуванням замовлення". У тому числі це сталося через санкції: іноземне проєктне бюро відмовилося продовжувати розробку конструкторської документації і тепер робить її компанія з Санкт-Петербурга.
У пресслужбі Росриболовства повідомили, що наразі здача БМРТ запланована на кінець 2024 року.
БРТМ "Віктор Гаврилов" мав стати найбільшим риболовним судном в Росії. Його довжина судна має складати 121 м, ширина – 21,6 м, водотоннажність – 13 000 тонн. Згідно з проєктом, "Віктор Гаврилов" буде оснащений морозильними трюмами та рибопереробною фабрикою продуктивністю від 150 тонн продукції на добу.
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Але дійсно сроки здачі надто затяглися. В радянські часи на Черноморському заводі в Миколаєві трохи менші СМРТ здавали за рік по півтора десятки. А оного року встановили рекорд і здали 24 СМРТ.