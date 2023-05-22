Санкції працюють: У Росії не можуть добудувати найбільше риболовне судно

Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" (входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації, ОСК) відтермінує здачу замовнику великого морозильного рибальського траулера (БМРТ) "Віктор Гаврилов" не менш ніж на рік і вимагає збільшити вартість контракту на 1,2 млрд руб.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на джерела у російських рибальських компаніях та на суднобудівному підприємстві.

За словами співрозмовників видання, завод не встигає здати вчасно траулер замовнику – камчатському Риболовецькому колгоспу імені Леніна – і відмовляється будувати його без дофінансування.

Підприємство ОСК розпочало будівництво судна у квітні 2019 року, його мали здати у 2023 році. Спочатку вартість робіт оцінили у понад 7 млрд руб., але тепер суднобудівний завод вимагає збільшити її до понад 8 мільярдів рублів.

За словами співрозмовника в Об'єднаній суднобудівній корпорації, куди водить завод, наразі БМРТ готовий лише на 23%.

"По суті, це голий корпус, роботи ведуться вкрай повільно", – зауважив він.

Читайте також: Продажі російських смартфонів впали до нуля через санкції і Китай

Своєю чергою у Риболовецькому колгоспі імені Леніна збільшувати вартість контракту власним коштом не погоджуються, звинувачуючи суднобудівельний завод у зриві строків – спочатку термін здачі траулера було перенесено з вересня 2023 року на 2024 рік, а тепер – на жовтень 2025 року.

Представник ОСК пояснив, що збільшення вартості контракту пов'язане "з додатковими роботами та з перепроєктуванням замовлення". У тому числі це сталося через санкції: іноземне проєктне бюро відмовилося продовжувати розробку конструкторської документації і тепер робить її компанія з Санкт-Петербурга.

У пресслужбі Росриболовства повідомили, що наразі здача БМРТ запланована на кінець 2024 року.

БРТМ "Віктор Гаврилов" мав стати найбільшим риболовним судном в Росії. Його довжина судна має складати 121 м, ширина – 21,6 м, водотоннажність – 13 000 тонн. Згідно з проєктом, "Віктор Гаврилов" буде оснащений морозильними трюмами та рибопереробною фабрикою продуктивністю від 150 тонн продукції на добу.