Суд передав АРМА майно колишнього мера Святогірська вартістю 12 мільйонів

Державне бюро розслідувань (ДБР) за рішенням суду передало в управління Національного агентства з питань виявлення активів (АРМА) нерухоме майно колишнього міського голови Святогірська загальною вартістю понад 12 млн гривень.

Йдеться про квартиру в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області, арештовані судом у жовтні 2022 року, повідомляє пресслужба ДБР.

Арешт накладено в рамках кримінального провадження відносно ексмера за фактом державної зради, відкритого у червні минулого року.

Слідство встановило, що колишній мер публічно підтримав окупантів, поширював російську пропаганду та фейки.

Також ДБР розслідує розтрату бюджетних коштів У 2020 році Святогірською міською радою укладено договір з будівельним підприємством щодо реконструкції дитячого садочку. Слідство встановило, що будівництво не було завершене, а акти приймання виконаних робіт містили неправдиві дані. При цьому з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень.

Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук та позбавлено службових повноважень.

ДБР не називає прізвища підозрюваного, проте відомо, що йдеться про Володимира Бандуру, якого підозрюють у державній зраді.