Виплата компенсацій за пошкоджене житло розпочнеться до кінця травня, – голова комітету

Українці почнуть отримувати перші виплати за програмою "єВідновлення" до кінця травня, Кабінет міністрів може виділити додаткові кошти на програму у випадку потреби.

Про це народна депутатка від "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у понеділок Бюджетний комітет погодив рішення уряду про виділення 4,4 млрд грн на програму "єВідновлення".

"Виплата перших допомог очікується вже до кінця травня. Ці гроші можна буде використати виключно для відновлення свого житла власними силами (через придбання будівельних матеріалів) або замовлення відповідних послуг у спеціалізованих підприємств", – зазначила Підласа.

За її словами, виділених коштів достатньо для відновлення майже 27 тисяч пошкоджених житлових об’єктів із орієнтовною кількістю мешканців 68 655 осіб.

"Водночас у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 млрд грн. Це означає, що у разі отримання великої кількості заявок уряд спільно з Бюджетним комітетом зможе виділити додаткові кошти для надання цієї допомоги", – додала голова комітету.

Вона нагадала, що в рамках програми "єВідновлення" грошову допомогу у розмірі 200 тис грн на ремонт житла зможуть отримати всі громадяни України, чиє житло дістало пошкодження внаслідок збройної агресії Росії і яке ще не було відремонтоване. Наразі українці подали вже понад 12,5 тисяч таких заяв на отримання коштів.

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Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет міністрів виділив 4,43 мільярда гривень на виплату компенсацій за пошкоджене внаслідок російської агресії майно за програмою "єВідновлення".

Водночас у Мінінфраструктури визнали, що дві третини громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги за програмою "єВідновлення", скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

У міністерстві пояснили, що цим громадянам потрібно внести інформацію про право власності на майно в Державний реєстр речових прав (ДРРП), звернувшись до державного реєстратора, або спробувати зареєструвати нерухомість онлайн.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.