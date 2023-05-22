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"Укрзалізниця" завершить проєкт будівництва євроколії від держкордону Польщі до Львова до кінця року

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залізниця

"Укрзалізниця" завершить проєктування будівництва колії шириною 1435 мм (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова (дільниця Мостиська-Скнилів) до кінця поточного року для налагодження сполучення європейською залізницею.

"Плануємо завершити розробку проєктної документації будівництва колії шириною 1435 мм (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова. Йдеться про будівництво ділянки Мостиська-Скнилів. Наразі вже маємо техніко-еконмічне обґрунтування. Плануємо завершити проєктування будівництва у 2023 році", – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євгеній Лященко, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Лященка, реалізація цього проєкту дозволить організувати повідомлення євроколією зі Львова до Кракова, Праги та Відня.

Як повідомлялося, будівництво вузького євроколії (1435 мм) на напрямі Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд у 2020 році вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року.

Залізнична станція "Скнилів" знаходиться у Львові на відстані 5,5 км від вокзалу станції "Львів", 3 км від аеропорту "Львів" та 1 км від автостанції.

Автор: Галина Ялівець
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