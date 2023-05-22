Виробник танків Leopard планує почати виробництво бронетранспортерів в Україні

Найбільший виробник військової техніки в Німеччині концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні виробництво броньованих транспортних засобів, зокрема бронетранспортерів Fuchs.

Про це керівник Rheinmetall Армін Паппергер розповів у інтерв'ю виданню Bild, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми почнемо з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги і хочемо якнайшвидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs", – заявив Паппергер.

За його словами, Україну також цікавлять бойові танки сучасних модифікацій.

"Україна також зацікавлена у сучасному бойовому танку Panther та бойовій машині піхоти Lynx. Однак першим кроком є забезпечення гострих потреб країни у її оборонній боротьбі", – зазначив Паппергер.

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Як повідомлялося, Rheinmetall вже уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства для ремонту танків в Україні.

Раніше стало відомо, що Rheinmetall планує виробляти в Україні танки, ППО, зенітні системи та боєприпаси. Очікується, що угоди про створення СП з виробництва боєприпасів та систем ППО будуть підписані найближчими тижнями.

Очільник Rheinmetall Армін Паппергер раніше розповідав, що компанія веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні вартістю орієнтовно 200 млн євро. За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі "Leopard 2", призначена для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.