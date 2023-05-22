Ірландія першою в світі маркуватиме алкоголь інформацією про шкоду для здоров’я

Міністр охорони здоров’я Ірландії Стівен Доннеллі 22 травня затвердив постанови, які передбачають обов’язкове розміщення на етикетках алкогольних напоїв попереджень про їхню шкоду для здоров’я.

Нові правила запроваджують комплексне медичне маркування алкогольної продукції, що продається в Ірландії. Серед іншого, там міститимуться дані про калорійність та кількість алкоголю, передає Європейська правда.

Ірландських споживачів також попереджатимуть про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності, а також про ризики захворювань печінки та смертельних видів раку.

Положення постанов, які передбачають маркування алкоголю, набудуть чинності після трирічного перехідного періоду, тобто з 22 травня 2026 року.

"Ми стали першою країною у світі, яка зробила цей крок і запровадила комплексне медичне маркування алкогольної продукції. Я сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть наш приклад", – прокоментував голова ірландського МОЗ.

Ще в січні цього року найбільша асоціація фермерів Італії Coldiretti розкритикувала наміри Ірландії запровадити обов’язкове маркування алкоголю.

Там вважають "абсолютно неправильним" прирівнювати надмірне споживання міцних спиртних напоїв, характерне для скандинавських країн, до "помірного та свідомого споживання якісних продуктів із нижчим вмістом алкоголю, як-то пиво і вино".

Італія є ключовим експортером вина, і понад половини річного доходу галузі, або більш як сім мільярдів євро, забезпечує продаж продукції за кордон.