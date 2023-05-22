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"Нова пошта" домовилась про використання літака латвійської авіакомпанії (оновлено)

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нова,пошта

Авіакомпанія Supernova Airlines компанії "Нова пошта" домовилася про використання літака ATR 72 латвійської авіакомпанії RAF-Avia.

"Було досягнуто домовленості з колегами з латвійської авіакомпанії RAF-Avia щодо тимчасового використання їх літака ATR 72 на маршруті з Риги до Жешува. У свою чергу доставка вантажів до/з найближчих логістичних центрів "Нової пошти" в Україні здійснюється наземним транспортом", – повідомили в компанії, передає Інтерфакс-Україна.

У "Новій пошті" пояснили, що основною причиною використання залучення до здійснення перевезень літака сторонньої авіакомпанії стали тривалі процедури узгодження використання літаків Supernova Airlines у ЄС

У свою чергу Supernova Airlines, яка раніше презентувала Ан-26-100 1978 випуску зі свого авіапарку, повідомила про плани в майбутньому сформувати флот із залученням вантажних версій сучасних літаків виробництва Boeing або Airbus.

У компанії уточнили, що використання авіаперевезень заощаджує до 36 годин на доставці посилок з/в Ригу в порівнянні з вантажівками".

Як повідомлялося, авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня отримала український сертифікат експлуатанта, який надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

Автор: Галина Ялівець
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