Польща готує звіт про відшкодування Росією збитків, що були завдані Радянським Союзом

Інститут військових справ Польщі працює над звітом, у якому буде задокументовано всі збитки, завдані країні з боку СРСР, на кшталт того, який нещодавно Варшава підготувала стосовно Німеччини за втрати в роки Другої світової війни.

"Над таким рапортом працює Інститут військових справ. Це має бути серйозне дослідження, яке показує як весь аспект окупації, так і демонтаж (підприємств, – ред.) із західних територій, пізнішу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні контракти. Ми над цим працюємо, і такий звіт буде створений", – заявив заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик, передає Укрінформ.

Раніше представники польської влади неодноразово заявляли, що Варшава планує вимагати від Росії схожу компенсацію за окупацію країни, як і від Німеччини. Зокрема, на початку травня про це в інтерв'ю Financial Times говорив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.

Торік у вересні у Варшаві представили рапорт, згідно з яким Берлін має виплатити Польщі за спричинені людські та матеріальні втрати під час Другої світової війни відшкодування на суму понад 6,2 трлн злотих (понад $1,5 трлн за курсом станом на 2021 рік). У жовтні Мулярчика було призначено заступником глави МЗС Польщі, головним завданням якого є переконання Берліна та міжнародної спільноти щодо необхідності виплати Німеччиною репарацій Польщі за завдані в роки війни збитки.

Своєю чергою 21 травня голова Держдуми Росії Вячеслав Володін заявив, що Польща повинна виплатити Росії понад $750 млрд за післявоєнне відновлення і розвиток РП.