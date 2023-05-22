Євросоюз планує затвердити новий пакет санкцій проти Росії до кінця червня, – МЗС Франції

Країни Євросоюзу планують погодити та затвердити 11 пакет санкцій проти Росії до кінця червня.

Про це заявила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна у Брюсселі перед початком Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми розробляємо 11-й пакет санкцій, який треба завершити до наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ. Наразі йде технічна робота. Головний розділ – боротьба проти обходу санкцій", – сказала міністерка.

У відповідь на уточнююче питання Колонна пояснила, що продовжується опрацювання пакету санкцій на технічному рівні, щоб підготувати "точні юридичні формулювання".

"Пакет буде знову розглянутий постійними представниками (країн ЄС) цього тижня у середу. І ми розраховуємо завершити роботу пізніше наступного місяця так, щоб це було зроблено до засідання Європейської ради наприкінці червня", – додала голова МЗС Франції.

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Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповідала, що новий одинадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій. Водночас, він може передбачати обмеження проти третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

Пропозиції Єврокомісії також передбачають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та заборону на захід до європейських портів для суден, які задіяні у "сірих" схемах експорту російської нафти.

ЄС також планує розширити заборону на постачання технологічних товарів до Росї, промислових виробів та матеріалів, а також продукти переробки, які використовують підсанкційні метали. Заборони на товари можуть поширюватися на права інтелектуальної власності та ліцензії, видані на виробництво цих товарів.