Схема Коломойського у "Центренерго": Суд відпустив директора енерготрейдера олігарха під заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави на суму 32,2 млн грн керівнику приватної компанії, якого підозрюють у причетності до завдання понад 176 млн грн збитків державному ПАТ "Центренерго".

Як повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), відповідне рішення слідчий суддя ВАКС виніс 19 травня.

Крім того, на підозрюваного покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема він має носити електронний браслет.

У САП не назвали компанію та прізвище фігуранта, проте, за інформацією видання "Слово і діло", йдеться про директора ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрія Короткевича-Лещенка.

Як повідомлялося, на початку травня НАБУ повідомило про підозру колишньому члену дирекції ПАТ "Центренерго" Олександру Уварову та його пособникам – колишній голові департаменту ПАТ "Центренерго" Катерині Токар та керівнику приватної компанії "Юнайтед Енерджі" Андрію Короткевичу-Лещенку, зловживання яких завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків. Уварова та Токар НАБУ оголосило у розшук.

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За даними слідства, вони причетні до організації схеми, яка привела до збитків держкомпанії внаслідок укладеної у 2020 році ПАТ "Центренерго" угоди про продаж електроенергії з ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке пов'язують з Ігорем Коломойським.

Зокрема, через невідбір законтрактованої електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, менеджери "Центренерго" погодилися заднім числом укласти додаткові угоди, якими виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії. Такі зміни дозволили "Юнайтед Енерджі" відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване.

У результаті таких дій ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов’язку.

Нагадаємо, раніше САП завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків "Енергоатому" внаслідок продажу електроенергії тому ж трейдеру "Юнайтед Енерджі" за заниженою ціною.