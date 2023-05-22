Євросоюз торік зменшив імпорт меду з України

Країни Європейського Союзу в 2022 році збільшили імпорт меду в натуральному вигляді майже на 10% – до 190,6 тис. тонн, що у грошовому еквіваленті становить 504,2 млн євро.

"У тому числі країни ЄС збільшили обсяги імпорту з Китаю на 42%, Аргентини на 35%, а також з Турції та В'єтнаму, тоді як імпорт з України скоротився в натуральному виразі на 14%", – повідомила аналітикиня медового ринку Ганна Бурка.

За її словами, Україна залишається одним з основних постачальників меду в ЄС, однак у 2022 році Китай займає першу сходинку в рейтингу (в натуральному вираженні). Водночас, якщо поглянути на імпорт у грошовому виразі, то лідером, як і раніше залишається Україна.

Основними покупцями українського меду серед європейських країн залишаються Польща та Німеччина.

Згідно з наведеними Буркою даними Європейської Комісії, у 2022 році Україна поставила в ЄС 46,09 тис. тонн меду, що становило 24,2% загального імпорту. Роком раніше цей показник становив 53,84 тис. тонн, і Україна мала частку поставок 31%. У 2029 році обсяг постачання сягав 54,8 тис. тонн, що становило 31,3% всього імпорту ЄС меду.

Судячи з динаміки за чотири роки, наведеної ЄК, у ЄС зростає споживання меду, зокрема імпортного. Якщо 2019 року країни ЄС імпортували його 167,1 тис. тонн, то 2020 року він зріс на 4,7% – до 174,91 тис. тонн, 2022 року імпорт досяг 190,59 тис. тонн, що у 9,8% більше, ніж роком раніше.

Як повідомлялося, 2022 року 88% експорту українського меду припало на країни ЄС, що принесло експортерам $120 млн.