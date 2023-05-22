У Мінреінтеграції визнали заборгованість з виплат переселенцям

Наразі існує заборгованість з виплат внутрішньо переміщеним особам, вона має бути невідкладно погашена.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє пресслужба міністерства.

За її словами, затримка виплат створює соціальну напругу.

Верещук наголосила, що переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами і повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі строки. Адже для багатьох із них це єдине джерело доходу, додала віцепрем'єрка.

За результатами проведеної з цього приводу наради Міністерству фінансів спільно з Мінсоцполітики доручено опрацювати питання щодо внесення змін до відповідної бюджетної програми з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальними виплатами протягом другого виплатного періоду.