Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої потрібно переглянути, – Федерація роботодавців
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Підприємці та Федерація роботодавців України звернулися до уряду з пропозицією переглянути мінімальні роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.
Як повідомили у ФРУ, мінімальні ціни на алкоголь не змінювались вже декілька років.
"Постанова уряду №957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв" діє з 30 жовтня 2008 року. Відтоді у постанову вносилися точкові зміни у 2009-2018 роках. Останні зміни відбулась у 2021 році і стосувалась тільки категорії деяких вин", – зазначається у повідомленні.
ФРУ вказує, що сьогодні рівень мінімальних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вже не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на їх виробництво та реалізацію.
Водночас акциз на алкоголь суттєво зріс. Так, на початку квітня 2023 року Кабмін затвердив нові ціни акцизних марок на алкоголь, які не змінювалися з 2014 року.
Крім того, за період 2019-2022 років вартість спирту для виробництва алкогольних напоїв зросла на 27%, вартість склотари – на 161%, ковпачка – на 182%, вартість виноматеріалів зросла на 32%, пробки – на 109%, гофротара – на 36%, етикетка – на 29%.
Водночас за вказаний період відбулося підвищення розміру мінімальної заробітної плати – на 60,6%, вартості електроенергії – на 113%, вартість газу – на 184,9%, комунальних послуг з водовідведення – на 89,8%, збільшився розмір акцизного податку - на 5%.
"Роботодавці та виробники алкогольних напоїв закликають Кабінет міністрів невідкладно розглянути зміни до постанови №957 від 30 жовтня 2008 року і переглянути мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої. Це допоможе збільшити відрахування з податків у бюджет країни та у боротьбі з контрафактом", – наголошується у повідомленні.
У ФРУ підкреслюють, що ціна на вино легальних виробників на полицях магазинів сьогодні становить від 80-110 грн, при тому, що встановлена державою мінімальна ціна складає лише 42 грн. Ціна пляшки горілки 0,5л легальних виробників складає від 95-130 грн, у той час, як встановлена у діючому регулюванні вартість дорівнює 89,4 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Да и сами производители говорили,что повышение приводит к нелегальному рынку.
Шото мутит этот Шмыгаль.
Цигарки від 36гр.це з фільтром. І це магазини, а не з під поли
Шо це таке і з чим це їдять?
Виробники бухла можуть встановлювати будь яку ціну на свою продукцію вище встановленої законом мінімальної ціни. Хоч мільон баксів за пляшку. Законом це не забороняється. Тобто при бажанні підвищити ціни на водяру виробники можуть самі в будь який момент.
Але є таке поняття як ринок. Один виробник підвищує ціну, решта десять - ні. Водяра в усих однакова - той самий ректифікований спирт, який виробники придбали в держави за десять копійок цистерна, розвели водою і розлили по пляшках. Який сенс платити більше? Всі почнуть купувати в тих, в кого дешевше, а той, хто підвищив ціну, втратить клієнтів.
Далі, уявімо, що одни великий гравець, в якого багато грошей (наприклад Бєня з рукою в кармані держави) вирішив подемпінгувати. Він починає продавати водяру дешевше, ніж коштує її виробництво. Всі інші змушені теж знижувати ціни, бо в них ніхто нічого брати не буде. І через деякий час дрібніші конкуренти просто банкротують, великий гравець стає монополістом і тоді відбиває збитки за рахунок підвищення ціни і зниження якості (бо ж конкурентів вже нема).
Так от шоб зберегти конкурентність на ринку держава запроваджує мінімальні ціни на деякі стратегічні товари.
Ось вам посилання, за яким ви можете побачити, що мінімальна ціна на алкоголь (і не тільки) - це доволі поширене явище.
І так, з того шо ви навели я нічого не "забув". Просто це ніяк не відноситься до питання мінімальної ціни.
"В усьому світі і навіть в США(як еталоні демократії) ринок регулюється регуляторами." - Це про те, що ринок регулюється навіть в США. Це була відповідь на ваш аргумент, що якщо держава щось регулює, то це вже не ринок.
Подруге. До чого тут порівняння заробітних плат? Вам хочеться дешевої горілки? Можу порекомендувати освоїти самогоноваріння. Або більше заробляти. А ще краще - не пити її взагалі.
Потретє, як заявив Найвеличніший Лідер **********, в Україні більше нема олігархів. Невже ви йому не вірите? )))
Привело до того що почали вживати все що горить
Тисячі загинули мільони-- втратили здоровья
швидко організовалась нелегалка /самогончік /
Став тоді безпечніший ніж --казьонка
А що спиртова галузь збиткова --бред сивої кобили
Просто мало мало мало навару
Спиртова галузь стає збитковою ? Так !!! Спиртова галузь (і виноробство) , яка працює "по-білому" і сплачує всі податки , стає збитковою , якщо в державі існує паралельна спиртова галузь (і виноробство) , що не сплачує податків.
Десь чув , що з 600 приватних винокурень ліцензію оформили біля 50 , хоча Саакашвілі добився значного спрощення цього процесу. Нема ліцензії , нема податків.
Що , повернення совдепії ? Ринкова економіка - є економікою !
Ціни дійсно ростуть майже на усе .... подешевшали тільки яйця
Але штучно підвищувати мінімум ціни -- бо інші по ринковим законах - пропонують дешевше , але більше --- протиконкурентна акція
А Федерація роботодавців не хоче у звязку з постійним подорощанням звернутися до уряду України з
пропозицієювимогою підняття мінімальної заробітньої платні