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Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої потрібно переглянути, – Федерація роботодавців

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

водка

Підприємці та Федерація роботодавців України звернулися до уряду з пропозицією переглянути мінімальні роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Як повідомили у ФРУ, мінімальні ціни на алкоголь не змінювались вже декілька років.

"Постанова уряду №957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв" діє з 30 жовтня 2008 року. Відтоді у постанову вносилися точкові зміни у 2009-2018 роках. Останні зміни відбулась у 2021 році і стосувалась тільки категорії деяких вин", – зазначається у повідомленні.

ФРУ вказує, що сьогодні рівень мінімальних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вже не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на їх виробництво та реалізацію.

Водночас акциз на алкоголь суттєво зріс. Так, на початку квітня 2023 року Кабмін затвердив нові ціни акцизних марок на алкоголь, які не змінювалися з 2014 року.

Крім того, за період 2019-2022 років вартість спирту для виробництва алкогольних напоїв зросла на 27%, вартість склотари – на 161%, ковпачка – на 182%, вартість виноматеріалів зросла на 32%, пробки – на 109%, гофротара – на 36%, етикетка – на 29%.

Водночас за вказаний період відбулося підвищення розміру мінімальної заробітної плати – на 60,6%, вартості електроенергії – на 113%, вартість газу – на 184,9%, комунальних послуг з водовідведення – на 89,8%, збільшився розмір акцизного податку - на 5%.

"Роботодавці та виробники алкогольних напоїв закликають Кабінет міністрів невідкладно розглянути зміни до постанови №957 від 30 жовтня 2008 року і переглянути мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої. Це допоможе збільшити відрахування з податків у бюджет країни та у боротьбі з контрафактом", – наголошується у повідомленні.

У ФРУ підкреслюють, що ціна на вино легальних виробників на полицях магазинів сьогодні становить від 80-110 грн, при тому, що встановлена державою мінімальна ціна складає лише 42 грн. Ціна пляшки горілки 0,5л легальних виробників складає від 95-130 грн, у той час, як встановлена у діючому регулюванні вартість дорівнює 89,4 гривень.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
Вы уже за*бали. Бутылка не самого хорошего пива полтинник. Притом цена не зависит от качества а скорее от отсутствия совести у производителя. Когда вы уже полопаете от своей жадности
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22.05.2023 15:07
+10
Тридцять два роки я взагалі не вживаю ніякого алкоголю, але...

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22.05.2023 15:13
+9
Виключно на прохання трудящих та дляпідвищення їх добробуту... Плавали - знаєм...
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22.05.2023 15:07
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Вы уже за*бали. Бутылка не самого хорошего пива полтинник. Притом цена не зависит от качества а скорее от отсутствия совести у производителя. Когда вы уже полопаете от своей жадности
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22.05.2023 15:07 Відповісти
Абсурд від нездар, що бояться конкуренції, бо що заважає їм продавати дорожче. Ніщо не заважає, але треба примусити і інших виробників продавати дорого.
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22.05.2023 15:39 Відповісти
Якщо хочеш - можу скинуть на "Ватру" рецепти пива домашнього Ячменю в Україні повно! Правда коли пиво бродить - то смердить сильніше ніж брага на самогон
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22.05.2023 15:47 Відповісти
Ага щас. Я уже и так вино сам делаю со своего винограда и ежевики. Еще буду пиво варить дома? А нахрен тогда мне такое государство? Чтобы драло с меня три шкуры за доставку за газ которого я летом не использую?
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22.05.2023 16:15 Відповісти
Я запропонував "Ні - то й ні... Я ж просто питам!"
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22.05.2023 16:30 Відповісти
Горілки якісної вже не знайти, навіть віскарь почали бадяжити повним ходом, що раніше боялись робити. Зешобла рулить, анархія.
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22.05.2023 21:59 Відповісти
Виключно на прохання трудящих та дляпідвищення їх добробуту... Плавали - знаєм...
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22.05.2023 15:07 Відповісти
ніяк не накрадетесь .....тварі
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22.05.2023 15:07 Відповісти
Тобто за роки без змін рентабельність упала з 700% до 400% ?
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22.05.2023 15:10 Відповісти
Накрутите ЦЕНЫ ТАКИЕ, ПО ЛЯМУ ЗА БУТЫЛКУ, ЩОБ НИКТО НЕ ПОКУПАЛ И ВСЕ ГНАЛИ САМОГОН, А пересмотреть ЭКОНОМИКУ не хотят ? Нет? А то ШМИГАЛЬ ТАК НА ШМИГАЛИЛ с экономикой ,что это уже не экономика, КРАДИВНИСТВО
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22.05.2023 15:11 Відповісти
Так приватні винокурні давно пора легалізувати.
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22.05.2023 15:29 Відповісти
Бред же. Повышайте сами. Минимальная никак не мешает.
Да и сами производители говорили,что повышение приводит к нелегальному рынку.
Шото мутит этот Шмыгаль.
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22.05.2023 15:12 Відповісти
Тридцять два роки я взагалі не вживаю ніякого алкоголю, але...

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22.05.2023 15:13 Відповісти
Усіх отих економістів. Разом.
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22.05.2023 15:34 Відповісти
Та прямо..полиці завалені пойлом, вітчизняні коньяки давно перетворились на спирт з ароматизаторами та фарбниками, вино - порошкове, в кращому випадку купажі. Горілчані заводи в кожному райцентрі. І все невигідно працювати і збитки. Зробіть вартість співставну з імпортом і тоді працюйте далі....
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22.05.2023 15:13 Відповісти
в Европе поход в ресторан и сервировка стола со спиртным вино коеньяк бренди.. приравнивается к подарку на ДР хорошим тоном для бизнеса или семейным событимем на уровне поездка в иную страну... или банальная коррупция взятка скрыта прикрытая... от кого то чиновнику или боссу для решения своего вопроса... налоги проверка получение продвижения по службе и так далее..
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22.05.2023 15:20 Відповісти
От ви смішні. Не знаю як в іншіх містах, а у нас, Кривий Ріг достатньо магазинів "градус" в якіх горілка від 70 Гр. Коньяк від 90гр.і це в скляних пляшках і з акцизом. Що є в пляшках з пластику навідь не здогадуюсь ціну.
Цигарки від 36гр.це з фільтром. І це магазини, а не з під поли
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22.05.2023 15:22 Відповісти
Та ви в Кривому Рогу шикуєте! Мабудь тому, що "родіна найвеличнішого", за 100 км від Вас ціна, як мінімум ×2!
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22.05.2023 15:29 Відповісти
Я так думаю може "найвеличніший" там має %
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22.05.2023 15:30 Відповісти
А с чего он имеет % если там все в 2 раза дешевле? Вы хоть сами головой подумайте. % имеют там где цены заоблачные и с призводителей дерут пошлины, взятки и откаты. если же убрать все ети поборы от властей и мафиозных кланов то цена товара на полках магазинов будет в 3-5 раз дешевле. А производитель вместо думать какое дерьмо подсыпать или как разбавить продукт чтобы выйти хотябы в 0, будет спокойно наращивать производство и повышать зарплаты поставщикам и работягам работающим на земле.
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22.05.2023 16:22 Відповісти
Там все 100% контробас, але місцева влада це не помічяе, це процвітає вже мінімум 2 роки, і ніхто не бачить цих магазинчіків
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22.05.2023 15:39 Відповісти
Крім того, за період 2019-2022 років вартість спирту для виробництва алкогольних напоїв зросла на 27%, вартість склотари - на 161%, ковпачка - на 182%, Та чого ви плачитесь, випускайте, яе сиетану та молоко, у м'якій упаковці! Я склотару і кришечки не споживаю!
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22.05.2023 15:25 Відповісти
Оно у пластиковій тарі газировку продають вже по космічній ціні! Хоч півлітри води, хоч 2 літри. Дуже дорого.
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22.05.2023 15:28 Відповісти
...ковпачка - на 182%? І скільки ж коштує копачок?
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22.05.2023 15:32 Відповісти
Да і хер на них. Давно вже не Купую нашу бурду краще раз на місяць купити пляшку ,,абсолюту" і спожити якісний продукт.
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22.05.2023 15:38 Відповісти
А.не на часі переглянути пенсії?Найнижча пенсія,та й зарплата, в Європі?Ліки доржчають без ніякого перегляду,ціни зі стелі.Єсть кардіопрепарати,без яких я жити не можу,беру ліки двічі в місяць.Кожного разу дорожчають на 5-7 грн.Наче й небагато,але за рік 80-90%.Коли вже ви нажеретеся.
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22.05.2023 15:42 Відповісти
Блін, нарід, здається ви трохи не розумієте про що мова в статті. Спробую пояснити. Мова йде за мінімальні ціни. І про те, що їх хотять підвищити самі виробники.
Шо це таке і з чим це їдять?
Виробники бухла можуть встановлювати будь яку ціну на свою продукцію вище встановленої законом мінімальної ціни. Хоч мільон баксів за пляшку. Законом це не забороняється. Тобто при бажанні підвищити ціни на водяру виробники можуть самі в будь який момент.
Але є таке поняття як ринок. Один виробник підвищує ціну, решта десять - ні. Водяра в усих однакова - той самий ректифікований спирт, який виробники придбали в держави за десять копійок цистерна, розвели водою і розлили по пляшках. Який сенс платити більше? Всі почнуть купувати в тих, в кого дешевше, а той, хто підвищив ціну, втратить клієнтів.
Далі, уявімо, що одни великий гравець, в якого багато грошей (наприклад Бєня з рукою в кармані держави) вирішив подемпінгувати. Він починає продавати водяру дешевше, ніж коштує її виробництво. Всі інші змушені теж знижувати ціни, бо в них ніхто нічого брати не буде. І через деякий час дрібніші конкуренти просто банкротують, великий гравець стає монополістом і тоді відбиває збитки за рахунок підвищення ціни і зниження якості (бо ж конкурентів вже нема).
Так от шоб зберегти конкурентність на ринку держава запроваджує мінімальні ціни на деякі стратегічні товари.
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22.05.2023 15:43 Відповісти
По-перше, коли держава встановлює мінімальну ціну, про який ринок можна говорити? Але є ще нюанс, забули, як фактично за безцін, перед і під час війни приватизували саме спиртові заводи? То на чию користь ці ігри, чи не на тих "своїх", що скупили ці заводи? Право держави - встановлювати акциз, а не мінімальну ціну, а щодо монополії окремих виробників - чи не для цього повинні реально, а не фіктивно, як в нас, працювати державні антимонопольні структури?
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22.05.2023 17:07 Відповісти
ринок - це не анархія і хаос. В усьому світі і навіть в США(як еталоні демократії) ринок регулюється регуляторами.
Ось вам посилання, за яким ви можете побачити, що мінімальна ціна на алкоголь (і не тільки) - це доволі поширене явище.
І так, з того шо ви навели я нічого не "забув". Просто це ніяк не відноситься до питання мінімальної ціни.
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22.05.2023 18:17 Відповісти
По-перше, не треба про США, ваше посилання про Нову Зеландію і деякі країни Об'єднаного королівства, В США діє акцизний податок на алкоголь, чи забули, що і в нас є акциз? По-друге, поцікавтеся, який акциз там (на напої і легкі вина лише $1.07 на галон (~3.8 літра), а крім всього порівняйте співвідношення до середніх заробітних плат в названих країнах. І нарешті, чим відрізняється "ринок" в олігархічній корумпованій країні (як на жаль де факто наша) і справжній ринок в країнах з розвиненою демократією?
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22.05.2023 21:45 Відповісти
Поперше ви неуважно читали мій пост.
"В усьому світі і навіть в США(як еталоні демократії) ринок регулюється регуляторами." - Це про те, що ринок регулюється навіть в США. Це була відповідь на ваш аргумент, що якщо держава щось регулює, то це вже не ринок.
Подруге. До чого тут порівняння заробітних плат? Вам хочеться дешевої горілки? Можу порекомендувати освоїти самогоноваріння. Або більше заробляти. А ще краще - не пити її взагалі.
Потретє, як заявив Найвеличніший Лідер **********, в Україні більше нема олігархів. Невже ви йому не вірите? )))
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22.05.2023 22:24 Відповісти
Схоже ви разом із слугами проходили курси економіки в Трускавці. Справжня демократія з ринковою економікою є стабільною і ефективною завдяки розвиненій системі зворотніх зв'язків, як негативних, так і деколи позитивних, це і правосуддя, біржі, незалежні ЗМІ, збалансоване співіснування переважно приватної, але і інших форм власності, тощо. Регулювання в ринковій системі завдяки цьому здебільшого автоматичне, а держава лише корегує те, де з'являються диспропорції. Може будете переконувати, що в нас все це є? Наші "експерти" з одного боку дурять людей, що "ринок все врегулює", "треба все приватизувати", але забувають сказати, що приватна власність сприяє розвитку лише в справжніх демократичних системах. В нас "прихватизація" навпаки перетворила економіку у відсталу, сировинну, а система влади демократична лише де-юре, а насправді олігархічна ("влада небагатьох"), і сьогодні до неї відноситься ОП-івська тусовка, можливо з парою "сірих кардиналів". Тому оці "реєстри олігархів" - повна дурня, оскільки вчора ними були одні, сьогодні інші, і взагалі "олігарх" - зовсім не синонім багатія.
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22.05.2023 23:22 Відповісти
Бггг.. я вам за мінімальну ціну, ви мені за реєстри олігархів . Вам таки не вистачило на пляшку?
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23.05.2023 11:16 Відповісти
прочитав - "федерація работорговців"
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22.05.2023 16:32 Відповісти
Подорожчення вже проходили при Горбачову
Привело до того що почали вживати все що горить
Тисячі загинули мільони-- втратили здоровья
швидко організовалась нелегалка /самогончік /
Став тоді безпечніший ніж --казьонка
А що спиртова галузь збиткова --бред сивої кобили
Просто мало мало мало навару
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22.05.2023 16:39 Відповісти
При Горбачові було не подорожчання , а трошки інше - тупе знищення галузі.
Спиртова галузь стає збитковою ? Так !!! Спиртова галузь (і виноробство) , яка працює "по-білому" і сплачує всі податки , стає збитковою , якщо в державі існує паралельна спиртова галузь (і виноробство) , що не сплачує податків.
Десь чув , що з 600 приватних винокурень ліцензію оформили біля 50 , хоча Саакашвілі добився значного спрощення цього процесу. Нема ліцензії , нема податків.
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22.05.2023 17:50 Відповісти
Федерація роботодавців !
Що , повернення совдепії ? Ринкова економіка - є економікою !
Ціни дійсно ростуть майже на усе .... подешевшали тільки яйця
Але штучно підвищувати мінімум ціни -- бо інші по ринковим законах - пропонують дешевше , але більше --- протиконкурентна акція

А Федерація роботодавців не хоче у звязку з постійним подорощанням звернутися до уряду України з пропозицією вимогою підняття мінімальної заробітньої платні
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22.05.2023 18:31 Відповісти
 
 