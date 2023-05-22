Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої потрібно переглянути, – Федерація роботодавців

Підприємці та Федерація роботодавців України звернулися до уряду з пропозицією переглянути мінімальні роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Як повідомили у ФРУ, мінімальні ціни на алкоголь не змінювались вже декілька років.

"Постанова уряду №957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв" діє з 30 жовтня 2008 року. Відтоді у постанову вносилися точкові зміни у 2009-2018 роках. Останні зміни відбулась у 2021 році і стосувалась тільки категорії деяких вин", – зазначається у повідомленні.

ФРУ вказує, що сьогодні рівень мінімальних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вже не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на їх виробництво та реалізацію.

Водночас акциз на алкоголь суттєво зріс. Так, на початку квітня 2023 року Кабмін затвердив нові ціни акцизних марок на алкоголь, які не змінювалися з 2014 року.

Крім того, за період 2019-2022 років вартість спирту для виробництва алкогольних напоїв зросла на 27%, вартість склотари – на 161%, ковпачка – на 182%, вартість виноматеріалів зросла на 32%, пробки – на 109%, гофротара – на 36%, етикетка – на 29%.

Водночас за вказаний період відбулося підвищення розміру мінімальної заробітної плати – на 60,6%, вартості електроенергії – на 113%, вартість газу – на 184,9%, комунальних послуг з водовідведення – на 89,8%, збільшився розмір акцизного податку - на 5%.

"Роботодавці та виробники алкогольних напоїв закликають Кабінет міністрів невідкладно розглянути зміни до постанови №957 від 30 жовтня 2008 року і переглянути мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої. Це допоможе збільшити відрахування з податків у бюджет країни та у боротьбі з контрафактом", – наголошується у повідомленні.

У ФРУ підкреслюють, що ціна на вино легальних виробників на полицях магазинів сьогодні становить від 80-110 грн, при тому, що встановлена державою мінімальна ціна складає лише 42 грн. Ціна пляшки горілки 0,5л легальних виробників складає від 95-130 грн, у той час, як встановлена у діючому регулюванні вартість дорівнює 89,4 гривень.