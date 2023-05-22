Китай відмовляється збільшувати імпорт російської пшениці

Китай продовжує нарощувати імпорт пшениці, утім, серед його постачальників майже немає Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані китайської митниці.

Зазначається, що торгівлі заважає низка проблем, зокрема фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

"Закупівлі Пекіном енергоресурсів і алюмінію з РФ різко зросли через санкції, які скоротили постачання на Захід. Пшениця є винятком у купівлі Китаєм із Росії", – пишуть журналісти.

Загальний обсяг імпорту пшениці в Китаї зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком – до приблизно 6 млн тонн за перші чотири місяці року. Із них з Росії лише 30 тис. тонн, що становить 0,5% від загального обсягу.

Найбільше пшениці постачає Австралія – майже 60%, ще 18% імпорту припадає на Канаду.

Подальша доля постачання пшениці та м’яса, ймовірно, буде розглянуто на бізнес-форумі в Китаї, де планується участь російських урядовців.