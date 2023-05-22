Ринковий тариф на електроенергію для населення мав би становити понад 5,5 гривні за кіловат, – НКРЕКП
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Чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків.
Про це у Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомили галузевому виданню ExPro.
За розрахунками НКРЕКП, ринкова ціна на електричну енергію для кінцевих споживачів (у тому числі – побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів та на сьогодні становить понад 5,5 грн за кВт-год.
У Нацкомісії уточнили, що ринкова ціна складається з:
- середньозваженої ціни купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" за квітень 2023 року – 2,81 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
- тарифу на послуги з передачі з 1 квітня 2023 року – 0,43 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
- середньозваженого тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для другого класу напруги з 1 квітня 2023 року – 1,32 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
- середньозваженого тарифу на послуги постачальника універсальних послуг – 0,115 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
- податку на додану вартість (20%).
"Водночас, середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1,56 грн/кВт год (з врахуванням податку на додану вартість)", – вказують в НКРЕКП.
Таким чином, тариф на електроенергію для населення з ПДВ не покриває тарифів операторів системи передачі (ОСР, обленерго), які значно зросли у попередні роки. Наразі НКРЕКП готує ще одне підвищення тарифів для обленерго, але відклала це рішення, очікуючи підвищення тарифу на електроенергію для населення
У НКРЕКП також навели дані щодо витрат на забезпечення ПСО для населення.
"За інформацією ДП "Гарантований покупець", відповідно до фактичних показників роботи протягом 2022 року для забезпечення загальносуспільного інтересу із доступності електричної енергії для побутових споживачів витрачено 104,7 млрд грн (без ПДВ), з яких близько 84% було покрито ДП "НАЕК "Енергоатом", – вказують в НКРЕКП.
Як повідомлялося, у НКРЕКП та Міненерго пояснюють необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів. Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.
Наразі тариф на електроенергію пропонують збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня. Вони діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.
У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.
Будь ласка, зачекайте...
А новий склад комісії сформувати з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України!...
Може тоді НКРЕКП буде діяти так, як діє Міністерство економіки Ізраїлю в ситуаціях, коли апетити бізнесгнид непомірно зростають. https://cursorinfo.co.il/israel-news/minekonomiki-trebuet-u-kompanij-raskryt-dannye-o-sebestoimosti-produktov/
Але знають скільки має складати "ринковий тариф"!
Давайте допустимо в Україну хоча б польських виробників електроенергії (а краще американських) - тоді і поговоримо про "ринковий тариф"
Тільки примає платежі уставний фонд 1000 грв
Обленерго потім .
А скільки коштує електроенергія А ЕС мовчать
Вона для перепродажу
А коли приватізровали електромережу
Кричали до всцикі --:кожен може продати електроенергвю через мережі
На разі тільки коломойський і ахметов --перепродать ел.енергію АЕС
населенню
А зарплати в енергетеків -- напевно такі як в ЕС /де різниця/
Не ужели украинцы стали на ноги , стали получать как олигархи ???? Одним словом , простому украинцу переходить на свечки , Окуеть.
Внаслідок російських обстрілів в ніч на понеділок пошкоджено високовольтні лінії електропередачі, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій на Дніпропетровщині.
ШУ Покровське прибуток 2022 р.: 9 106 млн. грн. Рінат Ахметов
Д.Трейдінг прибуток 2022 р.: 6 227 млн. грн. Рінат Ахметов
ДТЕК Західенерго прибуток 2022 р.: 1 585 млн. грн. Рінат Ахметов
ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" прибуток 2022 р.: 470 млн. грн. Рінат Ахметов
ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" прибуток 2022 р.: 176 млн. грн. Рінат Ахметов
ТОВ "Київські енергетичні послуги"прибуток 2022 р.: 407 млн. грн. Рінат Ахметов
ПрАТ "Харківенергозбут" прибуток 2022 р.: 198 млн. грн. Православна ****
ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" прибуток 2022 р.: 336 млн. грн. Рінат Ахметов
ТОВ "ДТЕК Трейдінг" - мінус 179 млн.
АТ "ДТЕК Дніпроенерго" мінус 1580
ТОВ "ДТЕК Східенерго" мінус 1246
18 млрд прибутку проти 3 млрд збитку - тариф на е/е потрібно зменшити!!
ахмєтов з коломойським страшно бідують і тому здеруть три шкіри з общипаних гетьманцевим людей.
А російські активи в Україні в повній безпеці. Ті, які оплатили агресію, але могли б бути націоналізовані.
Падли.
Цього разу, мабуть, тарифи таки піднімуть...
22.05.2023. tZe inform.
Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ
Пройдіть тест -
Для кого ця вішалка
а) Для Народу України
б) Для Ахметова
Виходить, що люди воюють, а їх батьки будуть забезпечувати "батальйон Монако".