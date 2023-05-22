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тарифи (1111) електроенергія (2973) НКРЕКП (1372) Підвищення тарифів (98)

Ринковий тариф на електроенергію для населення мав би становити понад 5,5 гривні за кіловат, – НКРЕКП

Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини

субсидия

Чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків.

Про це у Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомили галузевому виданню ExPro.

За розрахунками НКРЕКП, ринкова ціна на електричну енергію для кінцевих споживачів (у тому числі – побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів та на сьогодні становить понад 5,5 грн за кВт-год.

У Нацкомісії уточнили, що ринкова ціна складається з:

  • середньозваженої ціни купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" за квітень 2023 року – 2,81 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
  • тарифу на послуги з передачі з 1 квітня 2023 року – 0,43 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
  • середньозваженого тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для другого класу напруги з 1 квітня 2023 року – 1,32 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
  • середньозваженого тарифу на послуги постачальника універсальних послуг – 0,115 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);
  • податку на додану вартість (20%).

"Водночас, середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1,56 грн/кВт год (з врахуванням податку на додану вартість)", – вказують в НКРЕКП.

Таким чином, тариф на електроенергію для населення з ПДВ не покриває тарифів операторів системи передачі (ОСР, обленерго), які значно зросли у попередні роки. Наразі НКРЕКП готує ще одне підвищення тарифів для обленерго, але відклала це рішення, очікуючи підвищення тарифу на електроенергію для населення

У НКРЕКП також навели дані щодо витрат на забезпечення ПСО для населення.

"За інформацією ДП "Гарантований покупець", відповідно до фактичних показників роботи протягом 2022 року для забезпечення загальносуспільного інтересу із доступності електричної енергії для побутових споживачів витрачено 104,7 млрд грн (без ПДВ), з яких близько 84% було покрито ДП "НАЕК "Енергоатом", – вказують в НКРЕКП.

Читайте також: Нацкомісія розслідує схему заробітку ДТЕК Ахметова на виробленій "Енергоатомом" електроенергії (оновлено)

Як повідомлялося, у НКРЕКП та Міненерго пояснюють необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів. Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Наразі тариф на електроенергію пропонують збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня.  Вони діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+16
Додати ще за транспортування електронів по дротах. Як з газом.
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22.05.2023 15:18
+14
А ринкова зарплата скільки мала би бути тоді?
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22.05.2023 15:56
+13
Якби енергопостачальні компанії ставали збитковими - я б необхідність підвищення тарифів зрозумів. Але, якщо під час війни постачальники електроенергії населенню збільшили прибутки у більш ніж вдвічі (джерело: https://biz.censor.net/r3414402 ), а НКРЕКП пропонує потурбуватись про їх ще більше підвищення, то чому б цю НКРЕКП не розпустити і членів комісії направити в оті окремі місця в Бахмуті про які говорив Зеленський?
А новий склад комісії сформувати з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України!...

Може тоді НКРЕКП буде діяти так, як діє Міністерство економіки Ізраїлю в ситуаціях, коли апетити бізнесгнид непомірно зростають. https://cursorinfo.co.il/israel-news/minekonomiki-trebuet-u-kompanij-raskryt-dannye-o-sebestoimosti-produktov/
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22.05.2023 15:57
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Додати ще за транспортування електронів по дротах. Як з газом.
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22.05.2023 15:18 Відповісти
температурні коефіцієнти ввести бо при охолодженні метал проводів стискається і електронам важче бігати. Для газу ж колись Фірташ придумав. І ще абонплату за постачання та окремо утримання будинкових мереж. Ну як водоканали з теплоенерго по три абонплати.
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22.05.2023 16:25 Відповісти
😄
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22.05.2023 21:11 Відповісти
НКРЕКП беня гудок и все ост гнид -- идите нах за руцким кораблем
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22.05.2023 18:13 Відповісти
Потрібно різко Націоналізувати енергопідприємства, а ремонти зробити за вкрадені олігархами та корупціонерами кошти, тоді зеЗбрід заспокоїться
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22.05.2023 19:33 Відповісти
За націоналізацію потрібно платити. Навіщо Україна має платити олігархам за те, що раніше було ними вкрадено за допомогою корумпованих чиновників? Достатньо повернути за безцінь прихватизоване назад у держвласність
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23.05.2023 10:58 Відповісти
А нічого, шо у нас деякі обленерго залишилися державними, але щось не видно, що це якось допомогло їм чи їхнім абонентам. І ціна на електроенергію для населення у них такаж сама, як у приватних обленерго. І навряд чи буде нижчою у порівнянні з приватними.
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23.05.2023 11:44 Відповісти
у трансформатора 225в, в конце улицы 210 из-за потерь в проводах. Ввести коэффициент потерь. Если проводка в доме/квартире алюминиевая - потерь больше, опять коэффициент. Недоработка НКРЕКП
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22.05.2023 20:46 Відповісти
Почався час аху$$$$$их історій від злодіїв та брехунів, ніби люди у вакуумі існують і не бачуть що до чого. Самі лебіли та інших за таких вважають.
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23.05.2023 12:56 Відповісти
Вiд друзiв янелоха 42 рiчного
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23.05.2023 14:03 Відповісти
А як поглянеш на автопарк, який стоїть на парковці коло Обленерго, здається, що в тій конторі працюють одні олігархи.
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22.05.2023 15:36 Відповісти
Дивуюсь чому не лякають розрахунками гривень по 8-10 за кіловат. Тоді б реальне підвищення до 2. 80 здавалося б людям благодаттю від зевлади.
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22.05.2023 15:55 Відповісти
А ринкова зарплата скільки мала би бути тоді?
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22.05.2023 15:56 Відповісти
Більше трьох тисяч баксів на місяць. І є люди, які стільки отримують. Ти теж хочеш? Звернись до найближчого військомату.
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23.05.2023 13:37 Відповісти
Якби енергопостачальні компанії ставали збитковими - я б необхідність підвищення тарифів зрозумів. Але, якщо під час війни постачальники електроенергії населенню збільшили прибутки у більш ніж вдвічі (джерело: https://biz.censor.net/r3414402 ), а НКРЕКП пропонує потурбуватись про їх ще більше підвищення, то чому б цю НКРЕКП не розпустити і членів комісії направити в оті окремі місця в Бахмуті про які говорив Зеленський?
А новий склад комісії сформувати з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України!...

Може тоді НКРЕКП буде діяти так, як діє Міністерство економіки Ізраїлю в ситуаціях, коли апетити бізнесгнид непомірно зростають. https://cursorinfo.co.il/israel-news/minekonomiki-trebuet-u-kompanij-raskryt-dannye-o-sebestoimosti-produktov/
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22.05.2023 15:57 Відповісти
Страждають не енергопостачальні, а підприємства генерації...
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23.05.2023 14:23 Відповісти
З яких шишів платити -- з цього треба починати -- якшо по розумному .
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22.05.2023 16:06 Відповісти
З чого формується їхня собівартість ("тариф") вони не рохповідають навіть по рішенню суду!

Але знають скільки має складати "ринковий тариф"!

Давайте допустимо в Україну хоча б польських виробників електроенергії (а краще американських) - тоді і поговоримо про "ринковий тариф"
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22.05.2023 16:24 Відповісти
В Польше около 8 грн за киловатт, но у них з/п выше. Может так получится что 5 грн действительно рыночная цена....
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22.05.2023 20:24 Відповісти
ринок це коли багато виробників і є конкуренція а у нас класична монополія від відомих олігархів тому ціни придумують зі стелі!
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22.05.2023 23:42 Відповісти
Зарплата у них вище в 2,2 рази, а електрика - в 4,5 рази.
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23.05.2023 13:38 Відповісти
Зробили фірми прокладки наприклад 'єнера,
Тільки примає платежі уставний фонд 1000 грв
Обленерго потім .
А скільки коштує електроенергія А ЕС мовчать
Вона для перепродажу
А коли приватізровали електромережу
Кричали до всцикі --:кожен може продати електроенергвю через мережі
На разі тільки коломойський і ахметов --перепродать ел.енергію АЕС
населенню
А зарплати в енергетеків -- напевно такі як в ЕС /де різниця/
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22.05.2023 16:25 Відповісти
якщо тариф "покриває лише 28% витрат" - то звідки мільярдні прибутки у того ж ДТЕКу за 2022 рік?!
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22.05.2023 16:25 Відповісти
Кацапы обстреляли станцию, и тут же барыги порешали подорожание 5, 50 , это как называется ?
Не ужели украинцы стали на ноги , стали получать как олигархи ???? Одним словом , простому украинцу переходить на свечки , Окуеть.

Внаслідок російських обстрілів в ніч на понеділок пошкоджено високовольтні лінії електропередачі, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій на Дніпропетровщині.
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22.05.2023 16:33 Відповісти
а минимальная зарплата какая?
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22.05.2023 16:33 Відповісти
Не можна просто так взять і нє ащіпать гусєй.
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22.05.2023 17:16 Відповісти
Дуже добре все пояснили.Середньозважена ціна на ринку - сорок три копійки....Все інше - курвевські накрутки - на машини,шуби коханкам,відпочинок на островах і таке інше...Всі ми можемо підвести базу навіть під ціною і десять гривень за кіловат,будь який прораб що закривав процентовки на тому собаку з"їв,але хто таке в Україні заплатить?Вже і так багато не платять,а ті що ще мають совість і змогу платити скоро вкурвляться і рознесуть нахрєн ту Держкомісію разом з олігархунею що стоїть за нею...
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22.05.2023 17:20 Відповісти
Зарплата мала б становити 3000 доларів
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22.05.2023 18:04 Відповісти
что меньше чем у учителей?
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22.05.2023 18:14 Відповісти
В мого чоловіка така і є. 128 ОГШБр. Але, в поляків зарплата в межах 1000 доларів, а електрика - більше 8 грн/кВт.
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23.05.2023 13:40 Відповісти
Да неужели, а что, зарплата у энергетиков да и в целом средняя по стране тысяч 70 гривен ?
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22.05.2023 19:13 Відповісти
на фоні яйця від зебілів по 17грн 5.5грн за квт це вже ніби й нормально
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22.05.2023 20:29 Відповісти
Атомна коштує мізер, а от зелений тариф справді держава конкретно доплачує. А дарма. Як в деяких західних країнах треба - хочеш зелену електрику - плати втридорога, за гідро, вугільну - середній тариф, атомна найдешевше, а то зелені енергетики чужим горбом в рай їдуть.Іспанія відмовилась платит зелені тарифи, сплативши значну неустойку, що було вигідніше за драконівські тарифи.
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22.05.2023 20:50 Відповісти
Найбільш прибуткові компанії у 2022 році
ШУ Покровське прибуток 2022 р.: 9 106 млн. грн. Рінат Ахметов
Д.Трейдінг прибуток 2022 р.: 6 227 млн. грн. Рінат Ахметов
ДТЕК Західенерго прибуток 2022 р.: 1 585 млн. грн. Рінат Ахметов
ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" прибуток 2022 р.: 470 млн. грн. Рінат Ахметов
ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" прибуток 2022 р.: 176 млн. грн. Рінат Ахметов
ТОВ "Київські енергетичні послуги"прибуток 2022 р.: 407 млн. грн. Рінат Ахметов
ПрАТ "Харківенергозбут" прибуток 2022 р.: 198 млн. грн. Православна ****
ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" прибуток 2022 р.: 336 млн. грн. Рінат Ахметов
ТОВ "ДТЕК Трейдінг" - мінус 179 млн.
АТ "ДТЕК Дніпроенерго" мінус 1580
ТОВ "ДТЕК Східенерго" мінус 1246

18 млрд прибутку проти 3 млрд збитку - тариф на е/е потрібно зменшити!!
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22.05.2023 21:07 Відповісти
А можэ нужно перестрелять всех вот этих придумывателей тарифов от НКРЕКП, сразу и электричество подешевеет и распределение газа пропадёт, а заразом и абонплаты в теплоэнерго с водоканалом пропадут. Хорошая идея?
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22.05.2023 21:26 Відповісти
Чудова ідея. З формулюванням, за терор українців під час війни, тобто допомогу ворогу.
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23.05.2023 12:59 Відповісти
Обленерго ще в руках росіян бойків суркісів льовочкіних ахметова всі патріоти України ну як не піднімати тариф
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22.05.2023 22:52 Відповісти
Тільки ви убки про ринкові зп не пам'ятаєте. Мама каже що сьогодні молода картопля розміром більше трохи гороху у Києві коштувала 100 грн, 1,5 л води негазованої 12 грн, 2 котлети 40 грн - ви там зовсім здуріли?! Як людям жити? Вирішили голодомор 21 ст створити?
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22.05.2023 23:12 Відповісти
Вже створили.
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23.05.2023 13:03 Відповісти
коли урядом керує менеджмент олігархів ви ще і не таке почуєте))
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22.05.2023 23:37 Відповісти
Ціна на оптовому ринку весь останній час нижча за 2000 грн за мвт і якщо в першому пункті брешуть то і далі брехня. Лапша на вуха
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23.05.2023 08:53 Відповісти
В країні не зроблено ніяких реформ взагалі,зелені бездарі-злочинці на це не здатні,країна перетворилась на ріпаково-пшеничну-олійну республіку. Мета злочинів при владі і олігархів позбутися населення,яке може думати і аналізувати,їм потрібні тільки раби,які дивляться єдині брехливі новини. Нажаль Україна вже програла на економічному фронті ((((
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23.05.2023 09:21 Відповісти
какой-то аллогизм - предприятия убыточны, НО прибыль ростет из года в год
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23.05.2023 10:03 Відповісти
Який, блRть, ринок під час війни. От в цьому і вся суть обicpaних зелебобиків - вони далекі ві війни, лиха, надмірних витрат - у них, кypва, ринок і ріст економіки в руїнах...
ахмєтов з коломойським страшно бідують і тому здеруть три шкіри з общипаних гетьманцевим людей.
А російські активи в Україні в повній безпеці. Ті, які оплатили агресію, але могли б бути націоналізовані.
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23.05.2023 10:25 Відповісти
А коли вже встановлять ціну на повітря? Епоха ж бідності скінчилася?!
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23.05.2023 10:35 Відповісти
нкре себе дискредитував після-ротердаму.....ці всі цифри нкре завищені .туда вложені непомірні прибутки ахметова...Якщо енергетика збиткова -то чому ахметова детек навіть під час війни прибутковий? А рішення просте- зебанда хоче витягнути у населення .вкрасти у населення 50млрд гривень під видоб на ремонт...50млрд -це 1млрд євро.а европейський союз і сша дали і дають десятки млрд євро на ремонти ...вони дали і дають на міліарди обладнання ...а воно куди іде? для чого ще потрібно 50млрд гивень з населення взяти?....вот спочатку потрібно дорослідувати справу про ротердам + .притягнути ахметова з порохом до відповідальності....потім такаж схема і по газу.відбираємо по дорозі кацапський газ.а оформляємо як з ротердама....от тільки тоді влада зможе говорити про підняття тарифів....а поки хай сидять на американських грантах з кредитами і сопуть в дві дирочки...правда сидять тільки до виборів....
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23.05.2023 10:35 Відповісти
Вся система по електроенергетиці наскрізь корумпована. НКРЕКП створює умови. Решта енергетиків просто грабують людей. Підключити до існуючий та функціонуючій електро мережі, електроустановку замовника дуже складно, як написано в законодавстві. Вони намагаються вписати у договір житловий будинок , а в законі написано електроустановка замовника, та як би то розбудову від трансформатора при стандартном підключенні лінійну частину(а вона вже існує та функціонує) а потім вимагають паперці на будинок, або можна порішати... Порішати у Львівобленерго можна 8 кВт через фірму прокладку за 32 000 гривень

Падли.
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23.05.2023 10:49 Відповісти
Скільи це НКРЕКП бути ******* і вішати нам локшину на вуха. Власник електромереж ахметка під час війни збільшив свій дохід на 1 мрд. доларів, спустив на воду 150 метрову яхту, а ці ушльопки-дармоїди будуть говорити про якісь збитки. Якщо населення покриває тільки 28% на виробноцтво та різне ****-мойо так звідки беруться 150 метрові яхти питається ***** в задачнику.
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23.05.2023 11:12 Відповісти
Рішення про підняття тарифів для населення відкладалось вже пару раз.
Цього разу, мабуть, тарифи таки піднімуть...
22.05.2023. tZe inform.
Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ
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23.05.2023 11:22 Відповісти
У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення Джерело: https://biz.censor.net/n3419900

Пройдіть тест -


Для кого ця вішалка

а) Для Народу України
б) Для Ахметова

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23.05.2023 12:09 Відповісти
А що таке "вішалка"?
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23.05.2023 13:42 Відповісти
Проблеми з обленерго, які були де-факто вкрадені у держави. Якщо олігархи не справляються, то нехай повернуть обленерго свої. Я вже не кажу про ті, що контролюються російським бізнесом.
Виходить, що люди воюють, а їх батьки будуть забезпечувати "батальйон Монако".
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23.05.2023 12:38 Відповісти
У НКРЭКУ в формуле расчета тарифов есть еще строка. Это компенсация процентов по кредитам, которые решили взять поставщики э/э.И это кредиты необязательно для устранения последствий ракетных ударов по их инфраструктуре. Например, обновить автопарк топ-менеджерам , ремонт их кабинетов, командировочные по миру . Премии за интенсивный труд. Нерядовым электрикам, конечно.
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23.05.2023 13:39 Відповісти
Розкажіть ще, як Укренерго продає Ахмєтову ее по 1 коп., а Ахмєтов нам по 3000 грн.
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23.05.2023 14:07 Відповісти
Цікава ,ахметка теж у складв комісії з усім отим балобольним гнідником ,які розповідали що запасів обладнання на всю війну вистаче ?
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25.05.2023 06:14 Відповісти
 
 