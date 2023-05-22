Японія розширила санкції проти Росії

Уряд Японії оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Зокрема, японським компаніям заборонено надавати Росії послуги у будівельній та інженерній галузі, повідомляє Nikkei Asia.

Крім того, Токіо додасть до санкційних списків приблизно 100 осіб за обхід уже чинних санкцій проти Росії. Також японська влада заборонить постачати товари приблизно 80 організаціям, пов'язаним з військово-промисловим комплексом РФ.

Як повідомлялося, минулого тижня США внесли до "чорного списку" 71 компанію, а також запровадили санкції проти десятків фізичних та організацій з різних країн, які допомагали Росії обходити санкції.

Про нові санкції проти Росії також оголосили Канада, Велика Британія та Австралія.