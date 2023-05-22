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Нацполіція придбала спецавтівки Volkswagen на 12 мільйонів

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нацполіція

Національна поліція 18 травня відзвітувала, що 21 квітня замовила п’ять легкових автомобілів на 12 млн грн.

Про це свідчать дані у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

До 5 травня мали поставити п’ять легкових автомобілів спеціалізованого призначення СКС-VWAR-ПС на базі повнопривідних автомобілів Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TSI 4Motion по ціні 2,20-2,49 млн грн.

Закупівлю провели без використання електронної системи. Постачальник невідомий, бо це звіт про оборонну закупівлю.

Повнопривідний автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TSI 4Motion належить до бізнес-класу. Він має різні системи безпеки, адаптивний круїз-контроль, цифрову панель приладів, оздоблене шкірою кермо з обігрівом, оздоблені шкірою та мікрофіброю сидіння, трьохзонний клімат-контроль тощо.

У салонах ціни на такі моделі стартують від 2,03 млн грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Я так і не можу зрозуміти навіщо поліції, пожежникам, військовим тощо авто бізнес класу. Я розумію, що таким структурам потрібні деякі специфічні авто з потужними двигунами, прохідністью. Але яка необхідність в салоні з шанхайського барса та з діамантовим селектором коробки передач?
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22.05.2023 14:03 Відповісти
 
 