ДТЕК Ахметова передаватиме дані про боржників до бюро кредитних історій, це може завадити отримати кредит
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Компанія "Д.Солюшнс" із групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка постачає електроенергію під брендом Yasno, передаватиме дані про боржників до "Українського бюро кредитних історій", відповідно, ця інформація буде відображатись у їхній кредитній історії.
Як повідомляє пресслужба Yasno, відтак наявність боргів за електроенергію впливатиме на рішення банків про видачу таким споживачам кредитів.
За даними компанії, станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. Тому таке рішення має спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію.
"Відповідно, якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію. Ці дані дозволяють кредитору оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту", – зауважили в компанії.
Водночас дисципліновані ж клієнти, які вчасно розраховуються за свої споживані послуги, зможуть формувати позитивну кредитну історію. Це дозволить їм покращити свою кредитну репутацію.
"Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність", – прокоментував гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада скасувала норму, яка забороняла державним чи приватним виконавцям арештовувати кошти на карткових рахунках на суму менше 100 тисяч гривень під час воєнного стану.
У monobank повідомляли, що це торкнеться 436 тисяч лише клієнтів цього банку.
Будь ласка, зачекайте...
Люди не платять комуналку не через кредити на айфони, а через низький рівень життя.
Подібні заяви роблять чинуші, які мають не тільки космічні офіційні зарплати, але й крадуть все, до чого дотягнуться спітнілі рученята. І звучати ці заяви як цинічне знущання, бо вони той айфон можуть купити навіть не дивлячись на цінник.
Знаю як мінімум двох таких ублюдків, які мають по 2 досить престижні тачки, заміські будинки, досить непагано заробляють і при цьому пафосно "відмовляються" платити комуналку. І що? В кінці 90х таким ушльопкам уже раз простили всі борги!! Ніж піднімати тарифи всім, краще заберіть своє з цих гнід!
1. Це ніяк не відміняє ухення від сплати за електрику, чи газ, яке робиться навмисно при наявності грошей. А таких ситуацій безліч, свідкоми чого неодноразово ми всі є.
2. Державна власність- не панацея. Просто у цьому разі грошові потоки ще заходять у кишені держчиновників. Мінус, через це підприємство стає збитковим і держава вимушена ще ці збитки покривати.
А новий склад комісії сформувати з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України!...
Може тоді НКРЕКП буде діяти так, як діє Міністерство економіки Ізраїлю в ситуаціях, коли апетити бізнесгнид непомірно зростають. https://cursorinfo.co.il/israel-news/minekonomiki-trebuet-u-kompanij-raskryt-dannye-o-sebestoimosti-produktov/
Особливо ті які отримуються від усяких Дозволів, підписів, та підвищення тарифів😁
А за інших умов така комісія не зможе бути сформованою.
Щомиті йде боротьба за їхні душі між Богом та Дияволом, між Добром та Злом. І кожна людина, керуючись дарованим їй Творцем правом вибору щомиті робить вибір між двома сторонами великого протистояння зважаючи на свою генетичну пам'ять досвіду попередніх поколінь (батьків, дідів і далі) та зважаючи на рівень своєї поточної соціалізації.
Люди - це щегелі і кухарчуки і ще багато різних протилежностей. Хтось прийняв сторону Добра, хтось - сторону Зла. І кожен з нас розрізняє їх в залежності від того, які уявлення має про Добро та Зло та від того, який вибір зробив сам.
Якщо так, то я від тебе вже ох@їваю!...
Я відповів на допис, із якого випливає, що начебто наявність державної власності на активи- дорівнює ефективності експлуатації цих активів.
Нема можливості - сиди при свічках і мийся з калюжі. З якого біса держава має тобі безкоштовно надавати платні послуги, бо ти лінива нездара і не здатен знайти роботу? З якого біса за тебе мають платити інші? ****** задзеркалля якесь, навіть не віриться, що доросла людина може нести таку *****...
Велике Спасибі за пояснення!
Покинули ЗСУ Бахмут, не покинули ЗСУ Бахмут. Є у путіна рак в 4 стадіі, не має в нього раку - це все потоки інфи. Але коли починать говорити про штрафи, підвищення тарифів - це маркер припинення бойових дій і повертання до дерібану....