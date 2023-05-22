ДТЕК Ахметова передаватиме дані про боржників до бюро кредитних історій, це може завадити отримати кредит

Компанія "Д.Солюшнс" із групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка постачає електроенергію під брендом Yasno, передаватиме дані про боржників до "Українського бюро кредитних історій", відповідно, ця інформація буде відображатись у їхній кредитній історії.

Як повідомляє пресслужба Yasno, відтак наявність боргів за електроенергію впливатиме на рішення банків про видачу таким споживачам кредитів.

За даними компанії, станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. Тому таке рішення має спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію.

"Відповідно, якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію. Ці дані дозволяють кредитору оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту", – зауважили в компанії.

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Водночас дисципліновані ж клієнти, які вчасно розраховуються за свої споживані послуги, зможуть формувати позитивну кредитну історію. Це дозволить їм покращити свою кредитну репутацію.

"Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність", – прокоментував гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада скасувала норму, яка забороняла державним чи приватним виконавцям арештовувати кошти на карткових рахунках на суму менше 100 тисяч гривень під час воєнного стану.

У monobank повідомляли, що це торкнеться 436 тисяч лише клієнтів цього банку.