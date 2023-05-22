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банки (6426) борг (1771) кредит (2953) електроенергія (2973) ДТЕК (1262)

ДТЕК Ахметова передаватиме дані про боржників до бюро кредитних історій, це може завадити отримати кредит

Новини БізнесЦензор Енергетика Фінанси

свет

Компанія "Д.Солюшнс" із групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка постачає електроенергію під брендом Yasno, передаватиме дані про боржників до "Українського бюро кредитних історій", відповідно, ця інформація буде відображатись у їхній кредитній історії.

Як повідомляє пресслужба Yasno, відтак наявність боргів за електроенергію впливатиме на рішення банків про видачу таким споживачам кредитів.

За даними компанії, станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. Тому таке рішення має спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію.

"Відповідно, якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію. Ці дані дозволяють кредитору оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту", – зауважили в компанії.

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Водночас дисципліновані ж клієнти, які вчасно розраховуються за свої споживані послуги, зможуть формувати позитивну кредитну історію. Це дозволить їм покращити свою кредитну репутацію.

"Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність", – прокоментував гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада скасувала норму, яка забороняла державним чи приватним виконавцям арештовувати кошти на карткових рахунках на суму менше 100 тисяч гривень під час воєнного стану.

У monobank повідомляли, що це торкнеться 436 тисяч лише клієнтів цього банку.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Радив би розпочати з тих "гнид", які незаконно приватизували стратегічні, енергетичні підприємства і паразитують та тілі держави.
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22.05.2023 15:58
+5
За думкою олігархів і їх посіпак люди повинні брати кредити на сплату комуналки, а не на iPhone.
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22.05.2023 13:27
+3
шановні, це і є фашизм, коли великий бізнес об'єднується як спрут із державою і душить робочий клас і мілку буржуазію.
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22.05.2023 15:59
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За думкою олігархів і їх посіпак люди повинні брати кредити на сплату комуналки, а не на iPhone.
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22.05.2023 13:27 Відповісти
Нуууу, так. Воно якось логічніше сплатити комуналку перш ніж брати дуже дорогий телефон, чи ні?
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23.05.2023 22:30 Відповісти
Звичайно. Але.
Люди не платять комуналку не через кредити на айфони, а через низький рівень життя.
Подібні заяви роблять чинуші, які мають не тільки космічні офіційні зарплати, але й крадуть все, до чого дотягнуться спітнілі рученята. І звучати ці заяви як цинічне знущання, бо вони той айфон можуть купити навіть не дивлячись на цінник.
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23.05.2023 23:52 Відповісти
Споживачі накопичили боргів,споживали меньше електрики через відключення,а прибутки дтек ахметова виросли як писалось в статті,руйнування підстанцій ,ліній передач а прибутки ростуть
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22.05.2023 15:40 Відповісти
Давно пора зайнятися тими, хто комуналку не сплачує!
Знаю як мінімум двох таких ублюдків, які мають по 2 досить престижні тачки, заміські будинки, досить непагано заробляють і при цьому пафосно "відмовляються" платити комуналку. І що? В кінці 90х таким ушльопкам уже раз простили всі борги!! Ніж піднімати тарифи всім, краще заберіть своє з цих гнід!
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22.05.2023 15:53 Відповісти
Радив би розпочати з тих "гнид", які незаконно приватизували стратегічні, енергетичні підприємства і паразитують та тілі держави.
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22.05.2023 15:58 Відповісти
Не то шоб я з вами був не згодний, але це одне й те саме, просто одні змогли вирватися догори і накрасти на десять поколінь наперед, інші - ще ні. Поміняйте їх місцями, і ті, що принципово не сплачують комуналку, робитимуть те ж саме.
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22.05.2023 16:20 Відповісти
То що приватизували за копійки- то правда. Але правда і у тому, що:
1. Це ніяк не відміняє ухення від сплати за електрику, чи газ, яке робиться навмисно при наявності грошей. А таких ситуацій безліч, свідкоми чого неодноразово ми всі є.
2. Державна власність- не панацея. Просто у цьому разі грошові потоки ще заходять у кишені держчиновників. Мінус, через це підприємство стає збитковим і держава вимушена ще ці збитки покривати.
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22.05.2023 16:58 Відповісти
Якби енергопостачальні компанії ставали збитковими - я б необхідність підвищення тарифів зрозумів. Але, якщо під час війни постачальники електроенергії населенню збільшили прибутки у більш ніж вдвічі (джерело: https://biz.censor.net/r3414402 ), а НКРЕКП пропонує потурбуватись про їх ще більше підвищення, то чому б цю НКРЕКП не розпустити і членів комісії направити в оті окремі місця в Бахмуті про які говорив Зеленський?
А новий склад комісії сформувати з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України!...

Може тоді НКРЕКП буде діяти так, як діє Міністерство економіки Ізраїлю в ситуаціях, коли апетити бізнесгнид непомірно зростають. https://cursorinfo.co.il/israel-news/minekonomiki-trebuet-u-kompanij-raskryt-dannye-o-sebestoimosti-produktov/
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22.05.2023 17:03 Відповісти
Грощі - як маленькі діти для батьків: якими б великими вони не ставали, все рівно залишаються маленькими.😁😄😃😀
Особливо ті які отримуються від усяких Дозволів, підписів, та підвищення тарифів😁
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23.05.2023 08:44 Відповісти
І ще про склад комісіі з бійців...Ви насправді вважаєте, що безрукий інвалід-влєнком буде брати хабарів менше ніж той з відгодованою мармизою?😁Не зламавши системи ви нічого не добєтеся, тільки втратите час на розпачі😁
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23.05.2023 08:49 Відповісти
Саме так я вважаю, що члени комісії сформованої з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України не братимуть хабарів зважаючи на взаємоконтроль всередині комісії та з урахуванням того, що зовнішній перехресний контроль здійснюватимуть такі ж фронтовики-депутати, фронтовики-керівники "правоохоронних органів" та фронтовик Президент України.
А за інших умов така комісія не зможе бути сформованою.
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23.05.2023 09:18 Відповісти
Не ображайтеся, але ви наівна людина.)
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23.05.2023 10:31 Відповісти
Я не ображаюсь... І не маю ніяких ілюзій щодо людей!
Щомиті йде боротьба за їхні душі між Богом та Дияволом, між Добром та Злом. І кожна людина, керуючись дарованим їй Творцем правом вибору щомиті робить вибір між двома сторонами великого протистояння зважаючи на свою генетичну пам'ять досвіду попередніх поколінь (батьків, дідів і далі) та зважаючи на рівень своєї поточної соціалізації.
Люди - це щегелі і кухарчуки і ще багато різних протилежностей. Хтось прийняв сторону Добра, хтось - сторону Зла. І кожен з нас розрізняє їх в залежності від того, які уявлення має про Добро та Зло та від того, який вибір зробив сам.
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23.05.2023 11:00 Відповісти
А чого ти так запереживав? Боржник лише не зможе отримати банківський кредит, інших заходів не передбачається, нікого не виселятимутью
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23.05.2023 09:08 Відповісти
Я не "запереживав", я зрадів! Тому, що це захистить багатьох українців від кредитної кабали... А наступним кроком криміналізувати позиковий відсоток! Толку від нього все-одно ніякого, якщо рівень життя в Україні нижчий ніж в Марокко. https://www.picodi.com/ua/mozhna-deshevshe/first-million
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23.05.2023 09:33 Відповісти
Ну, що поробиш? За історичні помилки батьків і дідів розплачуються діти та онуки. Варто виправляти раніше зроблені помилки, а не робити нові, тим більше, не наступати на ті ж самі граблі.
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23.05.2023 10:17 Відповісти
Безграмотне, підкажи: що ти хотіло написати... "ухення" - це так ти пишеш "ох@єння"?...
Якщо так, то я від тебе вже ох@їваю!...
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22.05.2023 17:46 Відповісти
Яким боком держава має відношення до газу, електрики. Все це знаходиться в руках мородерів і даже та частка яка ніби то відноситься до держави всеодно розкрадається цими казнокрадами. Як приклад - фірташ.
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23.05.2023 10:56 Відповісти
?
Я відповів на допис, із якого випливає, що начебто наявність державної власності на активи- дорівнює ефективності експлуатації цих активів.
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23.05.2023 14:35 Відповісти
А ти прінципіальний крєпостной! Тобі який тариф не встанови - ти все одно будеш платити!
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22.05.2023 16:30 Відповісти
Просто він на подсосе у донецких.
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23.05.2023 12:03 Відповісти
Гандон ти тупорилий, може у людей грошей нема чи можливості, не те що у твого господаря.
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23.05.2023 00:36 Відповісти
Так так, розумію. Все пішло на два лєксуса, шикарний загородний дім в 18 соток і три поверхи, трикімнатну квартиру в Києві... а на комуналку вже не залишилося

Нема можливості - сиди при свічках і мийся з калюжі. З якого біса держава має тобі безкоштовно надавати платні послуги, бо ти лінива нездара і не здатен знайти роботу? З якого біса за тебе мають платити інші? ****** задзеркалля якесь, навіть не віриться, що доросла людина може нести таку *****...
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23.05.2023 10:17 Відповісти
В державі взагалі нічого немає. згідно ст. 13 Конституції всі надра належать українському народу. А держава складається з злодійкуватих чиновників, які утримуються за наш кошт
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23.05.2023 11:00 Відповісти
Воно-то так, але ж ви не з надр водичку, нафту, газ споживаєте, правда? А електроенергії взагалі в надрах немає. Чомусь на автозаправці ви ж не вимагаєте заправляти ваш автомобіль безкоштовно, бо у вас складний період в житті, чи не так? Не берете пляшку води в магазині безкоштовно? То чому дозволяєте собі не платити за комуналку?
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23.05.2023 11:09 Відповісти
Глупий совок, сепарский дтек це не держава, а окуевший монополист.
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23.05.2023 12:00 Відповісти
Гострорилий, про субсидії ти чув?
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23.05.2023 10:21 Відповісти
Нахпшов.
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23.05.2023 12:02 Відповісти
Мені байдуже - куди ти "пшов". Про субсидії ти чув?
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23.05.2023 18:36 Відповісти
шановні, це і є фашизм, коли великий бізнес об'єднується як спрут із державою і душить робочий клас і мілку буржуазію.
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22.05.2023 15:59 Відповісти
Фашизм це коли вимагають платити за комунальні послуги? Реально, в чому фашизм? Є послуга, яку надали, за неї треба платити
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23.05.2023 22:27 Відповісти
Думаю, що це захистить багатьох українців від кредитної кабали... А наступним кроком криміналізувати позиковий відсоток! Толку від нього все-одно ніякого, якщо рівень життя в Україні нижчий ніж в Марокко. https://www.picodi.com/ua/mozhna-deshevshe/first-million
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22.05.2023 16:09 Відповісти
Троль, ти в тому "Мороку", хоч раз був, ведмедчуківський? Ти вашу російську глибинку із Мароко порвіняй, а ще краще із Суданом.
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22.05.2023 16:46 Відповісти
На таку тупу реакцію здатні лише порохоботи... Невже ти належиш до них?
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22.05.2023 16:54 Відповісти
Р.s. Правильно писати "Марокко", а не "Мароко" і, тим більше не "Мороко"...
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22.05.2023 16:59 Відповісти
Троль, яка тобі різниця як писати те "мороко"? Тобі ж сказано- звіздуй на додому на ферму, порівнюй свій мухорсранськ із чим завгодно
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22.05.2023 17:35 Відповісти
А він по апельсинах вивчав -
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23.05.2023 10:24 Відповісти
Я про це навіть не подумав
Велике Спасибі за пояснення!
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23.05.2023 10:29 Відповісти
Зачем такие сложности?, есть долг, в суд, решение суда, на карте есть деньги - списали и все....
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22.05.2023 20:09 Відповісти
гандонище ахметовское пусть вернет деньги которые украло по схеме роттердам. Почему на 10 год войны мы должны финансировать тупую гниду любителя русского мира?????
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22.05.2023 20:40 Відповісти
ВР всі борги та кредити ахметову списала конверти мабуть вже отримали значить тарифи піднімуть
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22.05.2023 22:48 Відповісти
Когда уже ахметку закроют.
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23.05.2023 00:31 Відповісти
Наивный, хочу напомнить старую американскую поговорку, - "Украдешь доллар - попадешь в тюрьму, украдешь миллион - попадешь в Конгресс."😀😃😄
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23.05.2023 08:16 Відповісти
І комуналка стане безкоштовную, а вам навіть доплачуввати будуть? Все це вже давно усюди працює, лише в нас якось не так було
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23.05.2023 22:26 Відповісти
В це вірю на всі 100%. В повітрі окреслився смак Перемоги.
Покинули ЗСУ Бахмут, не покинули ЗСУ Бахмут. Є у путіна рак в 4 стадіі, не має в нього раку - це все потоки інфи. Але коли починать говорити про штрафи, підвищення тарифів - це маркер припинення бойових дій і повертання до дерібану....
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23.05.2023 08:13 Відповісти
Судячи з реакції, багато хто не платить комуналку і вважає винним усіх, крім себе) Люди, так роблять усюди. Ось вам і цивілізація
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23.05.2023 22:15 Відповісти
а в нас люди особливо не переживають за свої персональні дані - люди залишають свої дані бездумно всюди, як в магазинах заради знижок , так і всяким підозрілим фондам - навіть заради мізерної суми допомоги...
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24.05.2023 15:07 Відповісти
 
 