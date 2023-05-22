Жеваго назвав Коломойського одним із замовників справи про хабар для голови Верховного Суду

Український бізнесмен та співвласник Ferrexpo Костянтин Жеваго назвав замовників у справі про одержання хабаря головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. За його словами, до цього причетні попередні власники акцій Полтавського ГЗК, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Про це Жеваго повідомив в інтерв’ю Forbes.

"Це російські власники, у яких ми придбали цей пакет акцій у 2002 році. Це Бабаков, Гінер, Воєводін. 100% до цього має відношення Коломойський, тому що він є їхнім партнером у "Дніпроспецсталі" та в інших активах в Україні", – зазначив він.

За його словами, вказані бізнесмени були партнерами в Нікопольському заводі феросплавів разом із Віктором Пінчуком.

"Ми розуміємо, що директори британських компаній, які намагалися відібрати цей пакет на 40% акцій (Полтавського ГЗК), є директорами багатьох кіпрських компаній і Коломойського, і Бабакова, і Воєводіна, і Гінера. Таких збігів просто так не буває", – уточнив Жеваго.

Жеваго вважає намагання російської групи VS Energy повернути контроль над Полтавським ГЗК "шахрайством".

"Вони отримали справедливу ціну за продані у 2002 році акції. Угодою були задоволені обидві сторони. Вже після того, як ми з ними розрахувалися, в три ГЗК Ferrexpo було вкладено $3,2 млрд. У Полтавський ГЗК найбільшу частину – десь $1,8 млрд. Я розумію, що є величезна спокуса отримати 40% від $1,8 млрд – це $800 млн", – сказав він.

Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. САП проситиме суд встановити для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Керівник САП Олександр Клименко уточнвював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Михайла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.