Через обстріли відключилася потужна електростанція, – "Укренерго"

Внаслідок російських обстрілів в ніч на понеділок пошкоджено високовольтні лінії електропередачі, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"На жаль, енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. В Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій "Укренерго" та операторів систем розподілу (обленерго)", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі, енергетики вже відновили їм енергопостачання за резервними схемами. Видача потужності електростанції також поступово відновлюється.

У компанії нагадали, що внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція всьоме з моменту окупації втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. "Укренерго" вже відновило живлення атомної станції від української енергосистеми.

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Також внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється.

Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній.

"Всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Дякуємо силам ППО за збиті 4 крилаті ракети та 20 БпЛА!", – додали в компанії.

Водночас "Укренерго" знову закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергії у вечірні години з 19:00 до 22:00.

Як повідомлялося, 19 травня внаслідок обстрілів з боку російських військових були пошкоджені магістральні лінії електропередач, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході. Через це одна з ТЕС енергохолдингу ДТЕК призупинила роботу.