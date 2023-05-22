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Новини Енергетика
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Дніпропетровщина (225) Запоріжжя (502) ТЕС (620) електроенергія (2973) Укренерго (1384)

Через обстріли відключилася потужна електростанція, – "Укренерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

авария,тэс,приднепровская

Внаслідок російських обстрілів в ніч на понеділок пошкоджено високовольтні лінії електропередачі, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"На жаль, енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. В Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій "Укренерго" та операторів систем розподілу (обленерго)", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі, енергетики вже відновили їм енергопостачання за резервними схемами. Видача потужності електростанції також поступово відновлюється.

У компанії нагадали, що внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція всьоме з моменту окупації втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. "Укренерго" вже відновило живлення атомної станції від української енергосистеми.

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Також внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється.

Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній.

"Всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Дякуємо силам ППО за збиті 4 крилаті ракети та 20 БпЛА!", – додали в компанії.

Водночас "Укренерго" знову закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергії у вечірні години з 19:00 до 22:00.

Як повідомлялося, 19 травня внаслідок обстрілів з боку російських військових були пошкоджені магістральні лінії електропередач, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході. Через це одна з ТЕС енергохолдингу ДТЕК призупинила роботу.

Автор: Михайло Орлюк
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Схема та ж що й у Фирташа ....Всі гроші конвертуєм і виводим за кордон ,а потім кажем що грошей нема І піднімаєм тарифи .Як так сталось що всі самі дохідні і лакомі куски енергетики дістались пройдисвітам .Вони б могли наповнювать бюджет держави ,поповнювать пенсійний фонд і тд а замість цього все виводиться за кордон і піднімаються ціни .Якщо не можете працювати не йдіть у владу і не давіть людей своїми безграмотними поступками.
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22.05.2023 16:28 Відповісти
Як так сталось що всі самі дохідні і лакомі куски енергетики дістались пройдисвітам? Просто якісь довбойоби вибрали януковича, який подарував лакомі куски своїм друзям.
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22.05.2023 18:45 Відповісти
енергоатом який виробляє левову частину електроенергії в мінусі а Ахметов при падінні споживання за рахунок електроенергії енергоатома з прибутком перестаньте грабувати і не треба буде підвищувати тарифи
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23.05.2023 12:45 Відповісти
 
 