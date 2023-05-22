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Новини Енергетика
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тарифи (1111) електроенергія (2973) НКРЕКП (1372)

У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення

Новини БізнесЦензор Енергетика

світло

У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснили необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно виділити близько 45-46 млрд грн.

"Причина необхідності підняття тарифів – здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно близько 45-46 млрд грн", – зазначив він.

Глава регулятора вважає, що якщо розраховувати шляхи отримання зазначеної суми, тариф на електроенергію треба збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня.

Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+34
А не пішли б ви *****.
Ахмету на будівництво нового доміка в Монако не хватає?
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22.05.2023 13:12
+31
Міжнародну матеріальну і фінансову допомогу на сотні млн.дол. для відновлення пошкодженої інфраструктури енергетики уже спиз..ли?
Вслід за збройною агресію, знищенням сотень тисяч невинних цивільних українців, кремлядський окупант через своїх манкуртів в українській владі розпочинає економічну агресію проти знекровленого війною, знесиленого гуманітарною катастрофою українського народу.
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22.05.2023 13:22
+30
а хто через Раду борги посписував на мільярди? то хай ті зелені підараси-депутати і повернуть з власних кишень ті гроші, а чесний бізнесмен охмедов нехай продасть будиночок в Лондоні і то буде його маленький-маленький вклад в каяття та відбудову України!

З.І. зелені потвори - досить красти! і що там із міжнародною допомогою нашій енергетиці?
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22.05.2023 13:23
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А не пішли б ви *****.
Ахмету на будівництво нового доміка в Монако не хватає?
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22.05.2023 13:12 Відповісти
А зарплаты?
А пенсии?
Повысить можно.
К сведению, Ростов еще пока существует.
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22.05.2023 13:12 Відповісти
Цікаво чому національна комісія "не цікавиться" чому державна компанія Енергоатом продає ПО 1 копійці електроенергію ПРИВАТНОМУ підприємству, а та за ринком. Благодійники ЧОМУ за державу не радість?
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22.05.2023 13:18 Відповісти
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22.05.2023 15:31 Відповісти
Міжнародну матеріальну і фінансову допомогу на сотні млн.дол. для відновлення пошкодженої інфраструктури енергетики уже спиз..ли?
Вслід за збройною агресію, знищенням сотень тисяч невинних цивільних українців, кремлядський окупант через своїх манкуртів в українській владі розпочинає економічну агресію проти знекровленого війною, знесиленого гуманітарною катастрофою українського народу.
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22.05.2023 13:22 Відповісти
Сотні мільйонів? Я під такою новиною колись перераховував фінансову допомогу країн на відновлення електромереж, і там нарахував більше ніж 1,5 мільярди. І це тільки допомога від країн які передавали 100 мільйонів і більше, і це не рахуючи переданого обладнання та допомоги від країн на 10-20 млн. А скільки ще допомоги не висвітлювали в змі? Все можна знайти в інтернеті, так що нехай не п#3дять а кажуть правду що рінаху потрібна нова яхта вже більше за 500 млн і ще пару маєтків в світі.
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22.05.2023 13:49 Відповісти
а хто через Раду борги посписував на мільярди? то хай ті зелені підараси-депутати і повернуть з власних кишень ті гроші, а чесний бізнесмен охмедов нехай продасть будиночок в Лондоні і то буде його маленький-маленький вклад в каяття та відбудову України!

З.І. зелені потвори - досить красти! і що там із міжнародною допомогою нашій енергетиці?
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22.05.2023 13:23 Відповісти
Сонячні панелі на даху. І нехай зелені шмарклі смокчуть одне в одного. На пару з рудим тарганом.
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22.05.2023 13:25 Відповісти
Сонячна енергетика набагато дорожча ніж атомна. А квартирні мешканці як мають виживати, на балконах ставити?
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22.05.2023 13:29 Відповісти
Я дивлюсь на це з позицій виживання своєї родини в цьому зеленому раю.
Яка енергетика краща - мені якось байдуже, бо ціни мені встановлюють не від собівартості, а як шмарклі захочеться.
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22.05.2023 14:38 Відповісти
Розпродали енергетику Ахметову-Коломойському-Льовочкіну-Григоришину-Бойку, а тепер за людські кошти ремонтувати приватну власність? Щоб олігархи ще більше заробляли грошей?
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22.05.2023 13:27 Відповісти
Тільки не розпродали, а роздали за безцінь за символічні копійки
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22.05.2023 13:32 Відповісти
Шановні дописувачі, Ваші невдоволення і обурення цілком виправдані і зрозумілі, в більшості, хто не вживає нецензурних слів, є правильні висновки і обгрунтовані висновки. Микола Курінний вірно зауважує, що обленерго ахметова-коломойського, суркісів, льовочкіна, григоришина -бойка , аще й оксани марченко не хоче зжа власні (вкрадену у народу) гроші ремонтувати приватні енергосистеми на підконтрольних ЛЕП та підприємствах, їм у цьому повністю допоможуть злодії від НКРЕКП. Ахметов за 1 квартал заробив на енергетиці всього 1 млрд.,, суркіс вивіз 28млн. дол. кешу контрабандно через угорський кордон, решту злодіів вивели в офшори кошти через різні контрактові доми і т.д. У коломойського обмеження по коштах ( всього по 20тис. доларів в день), і т.д. Один раз я уже робив пропозицію владі, за яку прибічники олігархів накинулись на мене, щоб дійсно влада це не почула : коли влада приймає рішення про підвищення тарифів на електроенергію для відновлення приватних енергосистем олігархів, то я запропонував ввести український народ акціонерами до цих підприємств і за наслідками переплати за електроенергію, визначити долю держави (народу) в цих підприємствах, А??? , бо як це , народ відновить енергосистему, в 100 раз збільшить капіталізацію олігархічних підприємств, бо інакше на 2-му етапі вони взагалі будуть вимагати європейських тарифів. При такому підході при ціні навіть 2,6-2,8 грн. за квт, то обленерго на кінець 2023 року уже будуть націоналізовані ( за вкладеними народом кошти)... А щодо як вони "купляли" обленерго, то тих хто продавав і хто забирав з барського плеча кучми і його наступників , то там кримінал на криміналу, це не приватизація і не викуп, не акціонування , це пограбування і цим награбованим вони користуються і ще пропихають тарифи... Коли будемо лише "воювати" у фейсбуках і на ЦН, то з цього нічого не вийде, пора виходити до Кабміну, блокувати НКРЕКП і виводити на чисту воду ту мафіозну шоблу...
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22.05.2023 20:51 Відповісти
куда ділась допомога Світу коли нам надсилали трансформатори та інше обладнання мільярдами долларів??? Хочуть сказати що то Ахметов, Коломойський Григоришин та кацапські олігархи - власники VS Енерджі купили за свої кровні та їм треба компенсувати? А що з цим кацапським VS Енерджі що досі контролює третину обленерго, конфіскація кацапських активів на другий рік війни то не на часі?
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22.05.2023 13:29 Відповісти
Тут одна гнида від енергетиків все верещала, що ...трансформатор нема... нічого їм не давали , а коли його потикав пикою в факти, що давали сотнями мільйонів доларів і не раз, і до 2000 тільки трансформаторів, включно з такими, як кілька поверховий будинок, то воно здулося і почало тупо хамити. Для них ми 'Укаїна'', вони назву країни де крадуть, не здатні без помилок написати.
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22.05.2023 14:00 Відповісти
А коли відремонтують, то гроші повернуть?
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22.05.2023 13:31 Відповісти
Ще кілька яхт анушці куплять.
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22.05.2023 14:01 Відповісти
Це знов офігезний оксюморон - зрадники-ненажери, які кожну секунду грабують Україну, особливо в енергетиці, які не думали і чухатися, щоб захистити систему від обстрілів, перекладають наслідки на народ - головну ціль і жертву терористів мордору.

Всі ці витрати повинні компенсувати за рахунок стягнення з активів терористів, або, тимчасово, за рахунок цільової допомоги Заходу, це й Їжачку зрозуміло.

АЛЕ в цьому випадку їм складніше буде ******** 90% з тих 50 млрд.

Тому на всіх каналах зрадницьке скиглення, що треба підвищувати тарифи.
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22.05.2023 13:34 Відповісти
Нє, а що, весело ж, по-приколу. Все, як в квітні 19-го замовляли, так що жеріть, не обляпайтесь.
Завод Коломойського отримав знижку 4,5 млрд гривень на електрику для майнінгу криптовалют Завод Ігоря Коломойського завдяки можливій змові з владою отримував із державних АЕС електроенергію за заниженою ціною для виробництва криптовалюти Bitcoin на Запорізькому феросплавному заводі.

Фірми, пов'язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії «Центренерго», продаючи сировину для виробництва електроенергії за цінами, подекуди вищими за ринкові. Натомість бізнесмен заперечує причетність до діяльності цих приватних компаній. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).Компанії Ахметова, Коломойського та Пінчука мають величезні борги за передачу електроенергії - "Схеми"

Національне антикорупційне бюро 4 травня повідомило про підозру трьом особам у завданні понад 176 мільйонів гривень збитків державному енерговиробнику "Центренерго" внаслідок порушення угоди про продаж ним електроенергії трейдинговій компанії "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Ну т.д., т.д....
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22.05.2023 13:42 Відповісти
Енергоатом продає за 1 копійку електроенергію фірмам ахметова,а ті далі по 6 гривень юридичним особам, ніяк не нажеруться,хочуть дерти з простого населення. За рік ні єдиної ініціативи в економічному плані і в плані демографії від так званих "народних обранців" і злодіїв в кабміні. Не буде, нажаль в цій країні нічого путнього, нас намагаються перетворити на злиденних рабів (((((
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22.05.2023 13:43 Відповісти
Як пенсіонер з 9-ти річним стажем хочу запитати: "Це вже кінець епохи бідності? чи ні?" якщо це так, то як слід назвати ******** стан -"Ера злиднів?".
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22.05.2023 13:48 Відповісти
Якісь ви нічюткіє...
А за ось це треба ж якось розплачуватися






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22.05.2023 13:52 Відповісти
Гниди від енергетики де ви, розкажіть, що вам країни нічого не дали, що у вас зарплати маленькі та усіх на фронт забрали чи зайняті підрахунком вкраденого?
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22.05.2023 14:03 Відповісти
Відповім гниді по життю. Не буду казати за крупних акціонерів обленерго, але простим робітникам багатьох з обленерго позрізали премії та доплати, ще й затримують зарплату. Деяких перевели на 4-х денний робочий тиждень. Тому зарплата при перерахунку на всіх членів сім'ї наблизилась до мінімальної. А субсидій на комуналку не дають.
У прикордонних обленерго гинуть робітники від обстрілів, але їхнім сім'ям, як військовим, держава не компенсує втрату годувальника. Хібо що колеги скинуться на допомогу хто скільки зможе.
На фронт забрали досить багато робітників, та й зараз забирають. Хоча в пресі широко розрекламували бронювання працівників критичної інфраструктури по новому закону, але щось не видно, що по ньому когось забронювали. Швидше навпаки: підприємство надало списки на бронювання, а військомат по ним не бронює, а призиває.
Можете влаштуватися на роботу в обленерго і відчути все це та багато іншого самі. Потім тут розповісте, як ви "жирували" в обленерго. Тим більше, багато працівників робочих спеціальностей звільнюються, а черги з бажаючих під забором підприємств немає.
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23.05.2023 11:19 Відповісти
Щодо міжнародної допомоги: так, її надавали переважно у кінці 2022 - початку 2023 р. Але обстріли з того часу не закінчилися, і обладнання та лінії електропередач постійно потребують ремонту, особливо в прикордоних обленерго. І не тільки з-за обстрілів. А як світло зникає, всі швдше хочуть його відновити, але не питають: якою ціною це дається.
У нацкомісії звертають підвищення ціни електроенергії на обленерго, але чомусь вслух не говорять, що є також складові з крупних виробників електроенергії (Енергоатом, Укргідроенерго та ін.), операторів передачі магістральними лінями та ін. ДЕРЖАВНИМИ підприємствами.
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23.05.2023 11:32 Відповісти
Допомогу надавали коли потрібно, працюйте, а не жируєте за чужий рахунок. Як бачиш ваші багаточисельні мутні схеми, як ви крадете, то розумієш, що це не капіталізм, а і досі феодалізм та період первинного капіталу.
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23.05.2023 13:25 Відповісти
Ідіть на роботу до НКРЕ чи E-SVITLO ,будете там так брехати, але відчуваю, що ви вже там.
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23.05.2023 13:19 Відповісти
Ребята а почему за счет граждан кацапы разрушили вот за счет ихних арестованных денег и восстанавливайте Вообще нацкомиссия охренела нашла крайних
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22.05.2023 14:31 Відповісти
Скільки ще цей рудий донецький смердючий клоп з України буде кров пити???
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22.05.2023 14:32 Відповісти
Причина в непотребрості вашого керівного персоналу. То що споживачі побили енергосистему, чи путін? Так домагайтесь репарацій за рахунок арештованих коштів росії.
А взагалі то енергосистема повинна бути власнітю держави
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22.05.2023 14:39 Відповісти
Якби енергопостачальні компанії ставали збитковими - я б необхідність підвищення тарифів зрозумів. Але, якщо під час війни постачальники електроенергії населенню збільшили прибутки у більш ніж вдвічі (джерело: https://biz.censor.net/r3414402 )? а НКРЕКП пропонує потурбуватись про їх ще більше підвищення, то чому б цю НКРЕКП не розпустити і членів комісії направити в оті окремі місця в Бахмуті про які говорив Зеленський?
А новий склад комісії сформувати з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України!...

Може тоді НКРЕКП буде діяти так, як діє Міністерство економіки Ізраїлю в ситуаціях, коли апетити бізнесгнид непомірно зростають. https://cursorinfo.co.il/israel-news/minekonomiki-trebuet-u-kompanij-raskryt-dannye-o-sebestoimosti-produktov/
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22.05.2023 14:51 Відповісти
K0ꑭEGAR

@_rage4oK

русня уничтожила половину энергосистемы Украины. Какой выход? Подать на росию в Международный Суд и взыскать сумму причиненного ущерба из замороженных активов РФ(на что уже неоднократно намекали союзники Украины)? Нет! Поднять тарифы оставшемуся населению Украины в 2 раза.
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22.05.2023 15:04 Відповісти
Ми тут підготовку до війни круто просрали. І кацапи що змогли все понищили. Тому за це мусять заплатити самі українці. Вони ж за мир з кацапами проголосували!
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22.05.2023 15:16 Відповісти
А нац комісія не пояснила де брати людям кошти?Суки ненажерливі
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22.05.2023 15:28 Відповісти
От у Ахметки та кодли гроші і заберіть за роттердам+. Там вкрадено як мінімум на три ремонти. У Кості Ущаповського теж треба кишені вивернути. Там теж на ремонт знайдеться.
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22.05.2023 15:36 Відповісти
Так у нацкомісії забули нагадати українцям що Рінат Ахметов купив у Франції один із найдорожчих маєтків на планеті йому 160 років і його постійно потрібно доглядати що коштує чимало)))
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22.05.2023 17:21 Відповісти
А де розписана по статтям стоімость квт.
А тоді пишемо прибутки власника збільшились на 1.2 міліарда зелених
Це напевно з ''' збиткіів,,
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22.05.2023 17:29 Відповісти
А не пішла б ця нацкомісія НАКУЙ !!! РАЗОМ З УСІЄЮ ЗЕЛЕНОЇ БЛЮВОТОЮ !!!
Обленерго кому гроші перераховують ?!!!!
Тварюки ЗЕЛЕНІ !!! ВЖЕ , СУКИ, ДІСТАЛИ !!!
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22.05.2023 18:49 Відповісти
Було б справедливо перші 250 квт-год. кожного календарного місяця оплачувати для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, а всі інші по високому, диференційному тарифу.

Це б стимулювало енергозбереження. І не урівнювало б злиденну частину населення з заможною.

Потім в кого електроплити для приготування їжі?

На це не підуть, тому що збільшить роботу обліковцям - простіше всіх урівняти і злиднів і багатих...
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22.05.2023 19:25 Відповісти
Поднятие тарифов во время войны, да и еще и в условиях многомиллионной помощи наших партнеров на восстановление энергосистемы - это диверсия.
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22.05.2023 19:30 Відповісти
Як тільки піднімуть ціни на електроенергію, то враз підніметься ціна абсолютно на все.
Це не розуміє тільки дурень, та хіба ще зелена "еліта".
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22.05.2023 19:35 Відповісти
Чому не піднімається зарплата? Де індексація зарплат. Лише обдиралівка населення. Петиції щодо відновлення індексації https://petition.president.gov.ua/petition/192928 та підняття мінімалки https://petition.president.gov.ua/petition/193204?fbclid=IwAR3EcblHykLD9rkJvntbf-9************************************
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22.05.2023 20:37 Відповісти
ИДИТЕ НА Х***Й, ВСЛЕД ЗА ВОЕННЫМ РУСКИМ КОРАБЛЁМ!!!!!
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22.05.2023 21:28 Відповісти
Може хтось із цих мудаків скаже , як пенсіонеру при нинішніх цінах ітарифах прожити на мізерні пенсії? Одягти на себе напіввійськовий одяг ніби воює, і в той же час шастати по світу на чартерах на осуд цивілізованог світу, який якраз і рятує нашу енергетику.
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22.05.2023 21:29 Відповісти
західні партнери допомогли із устаткуванням .надавши його як гуманітарну допомогу Україні і її народу,тепер грабіжники і аферисти вирішили на гуманітарній допомозі США І ЄС ще й обдерти український народ.Самі ж аферисти з НКРЕКП мабутьнаводили .корегували рашистські обстріли.щобна халяву обновити устаткування і дальше грабити українців....
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22.05.2023 21:39 Відповісти
Мені одному видається,що наш так званий уряд це засланий козачок московією для знищення Українців?
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22.05.2023 23:58 Відповісти
Тоді економічно обгрунтована зарплата має бути 80000 грн., пенсія 40000 грн.
Зараз середня зарплата та пенсія в Україні не покриває такі "ринкові" тарифи та інші потреби громадян.
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23.05.2023 08:56 Відповісти
Люди, пишіть в НКРЕКП і Кабмін інформаційні запити з вимогою надати належним чином завірену копію техніко-економічного обгрунтування підвищення тарифів на електроенергію. Хай покажуть публічно калькуляцію витрат, наскільки змінилася собівартість. А в них цієї калькуляції нема. Тому якщо буде багато таких інформаційних запитів, то вони зрозуміють що українці не лохи і все їхнє підвищення тарифів піде за рускім кораблем.
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23.05.2023 11:11 Відповісти
У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення Джерело: https://biz.censor.net/n3419900

БЛД, ГРАБУНОК НАРОДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЦЕ МАРОДЕРСТВО
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23.05.2023 11:51 Відповісти
По законам військового часу Ахметов, Коломойський, Пінчук і інщі олігархи Україні повинні бути затримані, ім повинні зачитати обвинувачення і тут же коло стіни розтріляти.
Все, без альтернатив.
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23.05.2023 11:53 Відповісти
 
 