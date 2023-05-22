У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення
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У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснили необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.
Про це під час єдиного телемарафону повідомив очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
За його словами, для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно виділити близько 45-46 млрд грн.
"Причина необхідності підняття тарифів – здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно близько 45-46 млрд грн", – зазначив він.
Глава регулятора вважає, що якщо розраховувати шляхи отримання зазначеної суми, тариф на електроенергію треба збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня.
Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.
Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.
У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.
Будь ласка, зачекайте...
Ахмету на будівництво нового доміка в Монако не хватає?
А пенсии?
Повысить можно.
К сведению, Ростов еще пока существует.
Вслід за збройною агресію, знищенням сотень тисяч невинних цивільних українців, кремлядський окупант через своїх манкуртів в українській владі розпочинає економічну агресію проти знекровленого війною, знесиленого гуманітарною катастрофою українського народу.
З.І. зелені потвори - досить красти! і що там із міжнародною допомогою нашій енергетиці?
Яка енергетика краща - мені якось байдуже, бо ціни мені встановлюють не від собівартості, а як шмарклі захочеться.
Всі ці витрати повинні компенсувати за рахунок стягнення з активів терористів, або, тимчасово, за рахунок цільової допомоги Заходу, це й Їжачку зрозуміло.
АЛЕ в цьому випадку їм складніше буде ******** 90% з тих 50 млрд.
Тому на всіх каналах зрадницьке скиглення, що треба підвищувати тарифи.
Завод Коломойського отримав знижку 4,5 млрд гривень на електрику для майнінгу криптовалют Завод Ігоря Коломойського завдяки можливій змові з владою отримував із державних АЕС електроенергію за заниженою ціною для виробництва криптовалюти Bitcoin на Запорізькому феросплавному заводі.
Фірми, пов'язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії «Центренерго», продаючи сировину для виробництва електроенергії за цінами, подекуди вищими за ринкові. Натомість бізнесмен заперечує причетність до діяльності цих приватних компаній. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).Компанії Ахметова, Коломойського та Пінчука мають величезні борги за передачу електроенергії - "Схеми"
Національне антикорупційне бюро 4 травня повідомило про підозру трьом особам у завданні понад 176 мільйонів гривень збитків державному енерговиробнику "Центренерго" внаслідок порушення угоди про продаж ним електроенергії трейдинговій компанії "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.
Ну т.д., т.д....
А за ось це треба ж якось розплачуватися
У прикордонних обленерго гинуть робітники від обстрілів, але їхнім сім'ям, як військовим, держава не компенсує втрату годувальника. Хібо що колеги скинуться на допомогу хто скільки зможе.
На фронт забрали досить багато робітників, та й зараз забирають. Хоча в пресі широко розрекламували бронювання працівників критичної інфраструктури по новому закону, але щось не видно, що по ньому когось забронювали. Швидше навпаки: підприємство надало списки на бронювання, а військомат по ним не бронює, а призиває.
Можете влаштуватися на роботу в обленерго і відчути все це та багато іншого самі. Потім тут розповісте, як ви "жирували" в обленерго. Тим більше, багато працівників робочих спеціальностей звільнюються, а черги з бажаючих під забором підприємств немає.
У нацкомісії звертають підвищення ціни електроенергії на обленерго, але чомусь вслух не говорять, що є також складові з крупних виробників електроенергії (Енергоатом, Укргідроенерго та ін.), операторів передачі магістральними лінями та ін. ДЕРЖАВНИМИ підприємствами.
А взагалі то енергосистема повинна бути власнітю держави
А новий склад комісії сформувати з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України!...
Може тоді НКРЕКП буде діяти так, як діє Міністерство економіки Ізраїлю в ситуаціях, коли апетити бізнесгнид непомірно зростають. https://cursorinfo.co.il/israel-news/minekonomiki-trebuet-u-kompanij-raskryt-dannye-o-sebestoimosti-produktov/
@_rage4oK
русня уничтожила половину энергосистемы Украины. Какой выход? Подать на росию в Международный Суд и взыскать сумму причиненного ущерба из замороженных активов РФ(на что уже неоднократно намекали союзники Украины)? Нет! Поднять тарифы оставшемуся населению Украины в 2 раза.
А тоді пишемо прибутки власника збільшились на 1.2 міліарда зелених
Це напевно з ''' збиткіів,,
Обленерго кому гроші перераховують ?!!!!
Тварюки ЗЕЛЕНІ !!! ВЖЕ , СУКИ, ДІСТАЛИ !!!
Це б стимулювало енергозбереження. І не урівнювало б злиденну частину населення з заможною.
Потім в кого електроплити для приготування їжі?
На це не підуть, тому що збільшить роботу обліковцям - простіше всіх урівняти і злиднів і багатих...
Це не розуміє тільки дурень, та хіба ще зелена "еліта".
Зараз середня зарплата та пенсія в Україні не покриває такі "ринкові" тарифи та інші потреби громадян.
БЛД, ГРАБУНОК НАРОДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЦЕ МАРОДЕРСТВО
Все, без альтернатив.