Ексдиректорів "Волиньвугілля" підозрюють у незаконному видобуванні вугілля зі збитками на понад мільярд

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам державного "Волиньвугілля", які в різний час очолювали підприємство з 2017 по 2022 роки. Через їхні дії екології та надрам було завдано збитків на 1,17 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановили, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт "Волиньвугілля". Однак, керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.

"Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально", – зазначили у відомстві.

Упродовж чотирьох років на цих шахтах незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавати за чинними контрактами державного підприємства.

Зазначається, що незаконну діяльність підтверджують висновки інженерно-екологічних експертиз та документи, вилучені на підприємстві та у контролюючих органах.

Ексдиректорам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення – за різними частинами ст. 240 КК України.

Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.