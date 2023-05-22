Внаслідок обстрілів знеструмлені споживачі у чотирьох областях, – Міненерго

Уночі внаслідок чергового масованого ракетно-дронового удару РФ була пошкоджена мережева інфраструктура, через що відключення світла зафіксовані у чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, у Дніпропетровській області було знеструмлено 24 населених пункти. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Водночас у Запорізькій області внаслідок обстрілів і через пошкодження обладнання на підстанціях без світла залишилися 246,6 тис. споживачів. На цей час більшість споживачів заживлено.

У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання залишаються дві шахти. Зафіксовано влучання поруч з електропідстанцією, персонал не постраждав.

У Херсонській області через обстріли знеструмлено 24,5 тисячі споживачів. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, через обстріл відключено останню лінію зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою. Вже всьоме з початку окупації.

"Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення, необхідне для її безпечного функціонування, зокрема для охолодження ядерного матеріалу енергоблоків", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас, попри надскладну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються.

При цьому Україна продовжує експортувати електроенергію, на поточну добу експорт складає: до Молдови – 100 МВт, Польщі – 100 МВт. Імпорт на 22 травня не планується.

Щодо ситуації у газовій галузі, то за дві доби обсяг газу у сховищах зріс майже на 70 млн кубометрів. Запаси блакитного палива достатні та складають понад 9,2 млрд кубометрів.