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Новини Енергетика
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Запоріжжя (502) електроенергія (2973) вода (196)

У Запоріжжі внаслідок аварії частково зникли світло та вода

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світло

Зранку 22 травня у Запоріжжі частково зникло електропостачання у зв’язку з аварійною ситуацією на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Роботи не припиняються – світло та вода у районах міста поступово зʼявляються", – зазначив він.

Станом на зараз фахівці "Запоріжжяобленерго" уже провели всі роботи по відновленню у місті енергопостачання.

Наразі без світла залишаються кілька будинків приватного сектору у правобережній частині Запоріжжя.

Що стосується відновлення водопостачання, то водопровідна станція вже також заживлена електрикою. Наразі тривають роботи по її підключенню.

Автор: Юлiя Недашківська
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