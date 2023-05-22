У Запоріжжі внаслідок аварії частково зникли світло та вода

Зранку 22 травня у Запоріжжі частково зникло електропостачання у зв’язку з аварійною ситуацією на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Роботи не припиняються – світло та вода у районах міста поступово зʼявляються", – зазначив він.

Станом на зараз фахівці "Запоріжжяобленерго" уже провели всі роботи по відновленню у місті енергопостачання.

Наразі без світла залишаються кілька будинків приватного сектору у правобережній частині Запоріжжя.

Що стосується відновлення водопостачання, то водопровідна станція вже також заживлена електрикою. Наразі тривають роботи по її підключенню.