Очільник МАГАТЕ представить Радбезу ООН новий план безпеки для Запорізької АЕС, – ЗМІ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) наполягає на укладанні угоди щодо безпеки окупованої Запорізької АЕС напередодні очікуваного українського контрнаступу.

Про це пише The Washington Post.



Після майже дев’яти місяців невдалих спроб укласти угоду між Україною та Росією щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі тепер наполягає на новій пропозиції щодо зменшення можливої ядерної катастрофи.

За словами американських та європейських дипломатів, він планує 30 травня представити список із п’яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН.



Як пише видання, пошук консенсусу серед постійних членів ради залишається важким завданням, враховуючи відносини між Москвою та Вашингтоном.



За словами двох дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п'ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки і військовослужбовців на території станції; заборона на ведення вогню з території станції і в напрямку станції, включаючи заборону нападу на персонал, що знаходиться на об'єкті; захист усіх систем безпеки на станції; захист усіх зовнішніх ліній електропередачі; і моніторинг дотримання вищезгаданих принципів.

Цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики стверджують, що він все ще може покращити нестабільну ситуацію.