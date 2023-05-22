Російська нафта попри санкції продовжує надходити до Європи через треті країни, – ЗМІ

Російська нафта продовжує надходити до Європейського Союзу, незважаючи на ембарго, через посередників у третіх країнах, особливо з Індії.

За даними Spiegel, щодня до портів Індії прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою, це 70 танкерів на місяць. Через певний час частина цієї нафти потрапляє до ЄС в переробленому вигляді, передає Європейська правда.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС ухвалив кілька пакетів санкцій проти Москви. Із грудня російську нафту заборонено до ввезення в ЄС морем, а з лютого цього року запроваджено ембарго на дизельне пальне та бензин. Але це не означає, що російська нафта не буде продовжувати надходити в Європу в переробленому вигляді. Просто тепер це дорогий і багатокілометровий шлях.

Компанія Kpler, яка займається аналізом даних, вивчає глобальні ланцюжки поставок, відстежуючи маршрути танкерів і вантажних суден. За її даними, світові перевезення перебудувалися після запровадження санкцій: танкери з російською нафтою на борту тепер прямують не до західних країн, а до східних: Туреччини, Саудівської Аравії та, насамперед, Індії.

На західному узбережжі Індії розташовано кілька нафтопереробних заводів, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють на бензин і дизельне пальне. І, схоже, в такому вигляді вона потрапляє назад до Європи.

Згідно з даними компанії Kpler, у квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли раніше. Як постачальник, вона тепер випереджає Саудівську Аравію. Разом ці дві країни заповнюють більшу частину прогалини, яка існувала в поставках палива в Європу з початку лютневого ембарго. Але на відміну від Саудівської Аравії, Індія не є країною з величезними запасами нафти.

Індія не підтримує санкції проти Москви і навіть навпаки: якщо раніше імпорт нафти з Росії був занадто дорогим і обтяжливим для індійських компаній через довгий морський шлях, то з початком війни ситуація швидко змінилася і Росія стала найбільшим постачальником нафти для Індії. Минулого місяця країна імпортувала до 2 млн барелів на день російської нафти, що становить майже 40% її національних потреб. До початку вторгнення цей показник становив близько 1%.

При цьому той факт, що частина нафти тепер може потрапити до Європи – у переробленому вигляді – насправді не є незаконним. Тому що продукти переробки вважаються індійськими. При цьому в Індії нафтопереробний завод Вадінар майже на 50% належить російській нафтовій компанії "Роснєфть".