БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1116 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
281 0
авто (3626) допомога (1164) Японія (466)

Україна отримає від Японії 100 військових вантажівок

Новини БізнесЦензор Транспорт

зеленський,кішіда

Японія надасть Україні близько 100 військових вантажівок і майже 30 тисяч пайків.

Про повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ країни.

Крім того, Японія прийме до своїх лікарень поранених українських військових. Вся ця допомога надається у відповідь на запит України.

Водночас Японський банк міжнародного співробітництва застрахує облігації на 93 млрд ієн, випущених Польщею для фінансування допомоги українським біженцям.

Також Японія планує продовжувати допомогу з пакета на $7,6 млрд. Ці кошти завдяки спільним зусиллям державного та приватного секторів дозволять надати значну підтримку Україні у її відновленні.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 