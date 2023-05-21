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Розблокування портів Миколаєва збільшить експорт українського зерна вдвічі, – Мінагрополітики

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сольський

Україна збільшить експорт аграрної продукції вдвічі, якщо вдасться розблокувати порти в Миколаєві.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Укрінформ.

"Велике значення має Миколаїв, тому що він співставний по розмірах з портами Великої Одеси, з його розблокуванням Україна може збільшити приблизно вдвічі експорт, здешевити логістику, відповідно, українське аграрії отримають більше грошей", – сказав він.

За словами міністра, важливе не тільки відкриття Миколаєва, а й кількість суден, які пропускаються на Босфорі. Тому що, якщо їх буде недостатньо, не важливо, скільки портів будуть відкритими, це нічого не дасть.

"Також важливо говорити про тих людей, які готові працювати на цих суднах, оскільки фактор небезпеки залишається суттєвим", – додав Сольський.

Раніше Україна звернулася до ООН і Туреччини, які є підписантами та гарантами "зернової ініціативи", з пропозицією внести миколаївські порти в угоду, проте вони поки що цієї можливості не підтвердили.

Автор: Юлiя Недашківська
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Міністр несе нісенітницю і сам про це добре знає бо спільна комісія яка перевіряє судна перед проходом Босфору по вині росії затримує цей прохід. В результаті там десятки суден чекають своєї черги на прохід, деякі по кілька місяців. Так що якщо додадуться ще с Миколаївські порти, то це лише погіршить ситуацію на Босфорі якщо не вирішиться проблема з перевірками. Саме про це й треба дбати.
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21.05.2023 19:00 Відповісти
 
 